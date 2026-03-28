黃循財稱香港有活力韌性 晤本港政商法界領袖

新加坡總理黃循財上任後首次訪港，期間與行政長官李家超、香港各界人士會面。黃循財今（28日）在社交平台發文，分享與首任終審法院首席法官李國能、港交所前主席查史美倫、馬會主席廖長江、恒隆地產榮譽董事長陳啟宗等人會面，就區域發展與一群資深政治領袖進行良好交流，並探討新合作途徑。

在另一場合，黃循財與本港商界領袖共晉早餐，包括全國政協常委何超瓊、信和集團主席黃永光、周大福珠寶集團副主席兼執行董事鄭志雯、盈科拓展集團主席李澤楷、嘉里建設主席郭孔華等。

黃循財：訪港行程短暫而具意義

黃循財形容，香港之行短暫而具意義，讚揚香港予人熟悉又煥然一新的感覺，處處彰顯活力與韌性。他提到，與公私營機構單進行良好交流，討論區域發展，以及香港和新加坡可以加強合作的實際範疇。

黃循財指，新加坡與香港各有優勢，兩地可通過更緊密的合作，相互借力，為更廣泛地區的增長與韌性作出貢獻。他感謝李家超及特區政府的熱情款待，期待在這些討論的基礎上，進一步深化兩地的合作夥伴關係。

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