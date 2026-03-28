蔡傑銘出席晉江招商引資推介會 指晉港信息技術生命健康領域合作可期
更新時間：15:19 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:19 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:19 2026-03-28 HKT
創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘今日（28日）出席由晉江市人民政府和香港福建社團聯會主辦的「攜手香江‧晉創未來——晉江市（香港）招商引資暨引才推介會」，與政商領袖及業界精英見證晉港經貿合作新篇章。
蔡傑銘指，晉江市明確將信息技術、生命健康、新材料等列為兩地合作機遇，正正與香港致力打造成為國際數據港及區域人工智能發展中心、聚焦發展生命健康科技、加速推進新型工業化的方向互相呼應。
他並祝賀推介會順利舉行，並鼓勵創科業界破浪乘風、互信同行、登高望遠，把握晉港發展機遇，深化兩地科技創新合作。
推介會以「長風破浪會有時」、「莫愁前路無知己」、「欲窮千里目，更上一層樓」三句古詩為脈絡，生動展示晉港兩地合作機遇、優質營商環境和宜業宜居宜遊優勢。
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