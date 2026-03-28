共創明Teen計劃惠及逾萬人 陳國基：計劃助青少年形成正向價值觀 發掘人生更多可能
更新時間：12:47 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:47 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:47 2026-03-28 HKT
政務司司長陳國基今日（28日）出席「港車北上‧共創明Teen‧助學築夢」活動啟動禮。他表示，車主在周末義務接載青少年由香港前往珠海，見證國家在航天科技、人工智能和智慧城市建設的卓越成就，他們的熱心支持，不僅為青年人帶來開眼界、長見識的難得機會，更為政府推出的「港車北上」措施增添一份溫暖的意義。
陳國基強調，本屆政府十分重視青年發展，自2020年推出的「共創明『Teen』計劃」，至今已有超過一萬名基層青少年受惠。在友師的啓發、陪伴和引領下，他們逐步建立自信，形成正向價值觀，發掘人生更多可能。今日的活動，正正是這份理念的延續，亦再一次展現政、商、民通力合作的成果。
寄語青年感受科技 勇敢追夢
他表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，特區政府將全力為實現國家高質量發展、加快高水平科技自立自強、積極發展新質生產力等目標，注入源源不絕的香港力量。
陳國基期望參與活動的青少年，能透過今次旅程，親身感受國家工程與大灣區科技的強大實力。期望他們能在此行中開闊眼界，找到自己的志向，將來勇敢追夢，為國家和香港的未來發展貢獻熱情和力量。
最Hit
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
2026-03-27 12:27 HKT
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
2026-03-26 13:32 HKT
「張國榮女友」誤當小三誕女極不幸 晒母女合照如餅印 女兒完美承襲基因當模特兒
2026-03-27 13:00 HKT
北上就醫注意｜深圳照腸鏡¥599平到笑？網民分享血淚史：真正陷阱在「計法」｜Juicy叮
2026-03-27 13:26 HKT
跳樓自殺未遂下身癱瘓 西班牙25歲女子與父打官司勝訴 獲准安樂死
2026-03-27 13:24 HKT