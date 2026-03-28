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共創明Teen計劃惠及逾萬人 陳國基：計劃助青少年形成正向價值觀 發掘人生更多可能

政情
更新時間：12:47 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:47 2026-03-28 HKT

政務司司長陳國基今日（28日）出席「港車北上‧共創明Teen‧助學築夢」活動啟動禮。他表示，車主在周末義務接載青少年由香港前往珠海，見證國家在航天科技、人工智能和智慧城市建設的卓越成就，他們的熱心支持，不僅為青年人帶來開眼界、長見識的難得機會，更為政府推出的「港車北上」措施增添一份溫暖的意義。

陳國基強調，本屆政府十分重視青年發展，自2020年推出的「共創明『Teen』計劃」，至今已有超過一萬名基層青少年受惠。在友師的啓發、陪伴和引領下，他們逐步建立自信，形成正向價值觀，發掘人生更多可能。今日的活動，正正是這份理念的延續，亦再一次展現政、商、民通力合作的成果。

圖示陳國基（前排右九）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）社團聯絡部副部長胡啟明（前排左七）、中聯辦九龍工作部副部長李文彬（前排右六）、香港廣西社團總會會長文穎怡（前排右八）、香港廣西社團總會首席會長王明凡（前排左八）、活動籌委會主席王亞明（前排左十）和其他嘉賓主持啟動禮。政府新聞處圖片
圖示陳國基（前排右九）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）社團聯絡部副部長胡啟明（前排左七）、中聯辦九龍工作部副部長李文彬（前排右六）、香港廣西社團總會會長文穎怡（前排右八）、香港廣西社團總會首席會長王明凡（前排左八）、活動籌委會主席王亞明（前排左十）和其他嘉賓主持啟動禮。政府新聞處圖片

寄語青年感受科技 勇敢追夢

他表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，特區政府將全力為實現國家高質量發展、加快高水平科技自立自強、積極發展新質生產力等目標，注入源源不絕的香港力量。

陳國基期望參與活動的青少年，能透過今次旅程，親身感受國家工程與大灣區科技的強大實力。期望他們能在此行中開闊眼界，找到自己的志向，將來勇敢追夢，為國家和香港的未來發展貢獻熱情和力量。
 

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