立法會財委會通過逾40億撥款 供警方推展「銳眼計劃」
更新時間：23:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-27 HKT
立法會財務委員會今日( 27日 )通過向警務處撥款逾40億元，推展「銳眼計劃」，在全港安裝閉路電視系統。首階段計劃已於去年底完成，共安裝約5000支閉路電視鏡頭，以及接入約6000支屬於其他政府部門及機構的閉路電視鏡頭。政府將繼續推展第二階段計劃，每年增加逾2萬支鏡頭，預計在2028年共有約6萬支鏡頭覆蓋全港。
保安局副局長卓孝業指，系統不是以金錢價值衡量，令香港社區成為一個安全的社區，就是它最大的價值。
「銳眼計劃」前年起推行，第一階段已裝設約5000支鏡頭，保安局指，連同6000支政府部門和其他機構接入的鏡頭，截至今年1月，已協助警方偵破899宗案件，包括謀殺和搶劫案等。
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