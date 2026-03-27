Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警隊申1.02億升級證據管理系統 議員關注使用年期 卓孝業 : 至少可用10年

政情
更新時間：15:09 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:09 2026-03-27 HKT

立法會保安事務委員會會議今（27日）討論提升警務處電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統，以及證據管理系統的事宜，並同意政府向財委會提交撥款審議。保安局副局長卓孝業表示，這兩個系統的維護服務合約將於2028年7月屆滿，供應商已表明因系統老化，缺乏相關零件，將會對系統停止提供維護服務。為確保警務處能維持法證方面的執法能力，當局須開發新系統。

卓孝業表示，新系統預算為1.02億元，包括5%應急費用，撇除這部分，當中實質開發費用大約為9,700萬元。新系統中會加入自動旋轉功能，可多角度比對指紋；加入自動圖像優化功能，讓紋印更清晰；並加入新算法，更有效提升紋印比對效能。

卓孝業料新系統明年第四季推出

卓孝業亦指，新推出的證據管理系統將會全面電子化所有工作流程，包括生成相關報告以及一些法庭上證據鏈所需文件，節省大量人手文書時間。新系統預計2027年第四季推出。若根據同步招標結果，預計6月向財委會申請撥款，屆時預算可能有所調整，但相信不會相差太遠。

民建聯陳學鋒關注證據管理系統生成法庭文件的準確性、系統使用年期，以及節省30多萬人手開支具體細節。卓孝業表示，本港刑事司法制度中，指紋比對證供屬專家意見證供，需由警務人員以專家身份出庭作證。他解釋，新系統將過往需以人手處理的相片、報告及紀錄等程序電子化，減省文書工作時間，但強調法庭上接受比對結果與否，仍須由專家作證，相關人手無法節省，故先前提及的節省數字屬理論上的計算。

卓孝業：按警隊經驗系統一般可使用15年以上

至於系統使用年期，卓孝業指出，一般電腦系統硬件及軟件使用年期約為5至10年，舊系統維修保養下亦使用18年，預計新系統最低限度可用10年，按警隊經驗，系統一般可使用15年以上。

新界東南葉傲冬則引述文件提及系統將運作至2036年，希望當局釐清實際使用年期。費用方面，他關注現時估算開支到2036年會否出現較大升幅，亦憂慮軟硬件費用較過往增加。

卓孝業表示，現時科技相關標書一般要求系統最少使用10年，但實際運作期間會透過預防性更換硬件延長系統壽命，「而家嗰套系統用咗18年，仲要捱多兩年，即係行到20年喎」。對於新系統，局方在標書中要求承辦商提供最少10年保養，其後每年再商討維修保養費用。

卓孝業指，2005年上一套系統開發費用為6,000萬元，若計及現金價值，當年金額亦相當於現時的約9,000多萬元，與新系統申請撥款的1.02億元相差不大，反而新系統至少增加4個功能，認為屬物有所值。

鄧家彪關注旅客不會被收集相關訊息 若旅客涉案如何處理

工聯會鄧家彪指出，香港是高度國際化、流動性強的城市，一般旅客不會被收集掌紋或指紋相關訊息，但若旅客涉及案件，當局如何處理相關情況。卓孝業表示，本港每年拘捕人士中，有不少為非本地居民，不同執法部門可按其法定權力，向相關人士採集指紋、掌紋、拍照，個別情況下亦包括DNA。

記者：曹露尹

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
8小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
5小時前
WeChat Pay HK宣布聯同深圳市南山區商務局推出「2026年南山區入境消費券活動」，由4月1日至6月30日向用戶派發總值逾千萬港元之電子消費券。 Edit caption
復活節豪派千萬南山區消費券 餐飲零售及南山海岸城4折！奈雪、盒馬、京東Mall全覆蓋
生活資訊
5小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
1小時前
池袋Pokémon店兇案｜自戕疑犯為女死者前男友 曾多次騷擾被頒禁制令
01:33
池袋Pokémon店兇案｜自戕疑犯為女死者前男友 曾多次騷擾被頒禁制令
即時國際
4小時前
北上就醫注意｜深圳照腸鏡¥599平到笑？網民分享血淚史：真正陷阱在「計法」｜Juicy叮
北上就醫注意｜深圳照腸鏡¥599平到笑？網民分享血淚史：真正陷阱在「計法」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「港產片風騷女神」移美逾30年罕曝光  超童顏撞樣狄波拉  爆於片場遭非禮：係咁用頭撞我心口
「港產片風騷女神」移美逾30年罕曝光  超童顏撞樣狄波拉  爆於片場遭非禮：係咁用頭撞我心口
影視圈
7小時前
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
即時國際
7小時前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
22小時前