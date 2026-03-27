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港府斥英國半年報告言論失實污衊抹黑 敦促英方立即停止干涉香港事務

政情
更新時間：09:16 2026-03-27 HKT
發佈時間：09:16 2026-03-27 HKT

香港特區政府今日(27日)發表聲明，強烈譴責英國發表的「香港半年報告」內容失實、污衊抹黑。政府發言人強調，英國對回歸後的香港無主權、無治權，亦無監督權，並敦促英方立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

英國對回歸後的香港無主權、無治權亦無監督權

特區政府發言人強調，香港特區作為中華人民共和國不可分離的部分，堅決維護國家主權、安全和發展利益。發言人指出，《中英聯合聲明》的核心是中國恢復對香港行使主權，並未賦予英國干預回歸後香港事務的權利，並強烈敦促英國認清事實，遵從國際法和國際關係基本準則。

發言人表示，特區政府堅定維護市民受法律保障的權利和自由，而《香港國安法》及《維護國家安全條例》亦訂明，維護國安時應尊重和保障人權。然而，相關權利和自由並非絕對，《公民權利和政治權利國際公約》亦清楚訂明，在有必要保障國家安全、公共安全、公共秩序或他人的權利和自由等情況下，可在保障國家安全等情況下依法限制。發言人批評，部分人士刻意捏造有關香港新聞和言論自由的事實，並指出新聞工作者必須按「負責任新聞作業」原則真誠行事。這點在英國法院判例中亦受到認可。

針對報告中對國安相關法律的無稽和失實內容，發言人稱每個國家皆有權制定國安法律，既是以《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際關係基本準則下，主權國家的固有權利，也是國際慣例，而英國自身最少有14部相關法律，卻將香港針對極少數危害國家安全分子的《香港國安法》及其他特區相關法律，檢控和司法機關依法履行職責，抹黑為「損害權利和自由」並加以抨擊，是「雙重標準」的虛偽行徑。

香港司法獨立不受干涉  

發言人重申，香港是法治社會，執法部門是根據證據、嚴格依照法律採取行動，所有被告均獲公平審訊。所有案件均是嚴格根據證據和依照法律處理；所有被告均嚴格按照香港適用法律（包括《香港國安法》），並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。任何倡議某些人或組織不應就其違法行為承擔其法律後果，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。

發言人續指，香港警方有責任依法追究在境外涉嫌危害國家安全的惡行，相關措施有理有據，批評英國詆毀香港特區的做法是典型的虛偽「雙標」。

在維護司法公正方面，發言人指出，《基本法》第2條、第19條及第85條訂明，香港特區享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。律政司主管刑事檢控工作，同樣不受任何干涉。

完善選舉制度全面落實「愛國者治港」

發言人表示，完善選舉制度後產生的立法會全面落實「愛國者治港」，符合世界通行的政治原則，實踐證明此乃符合香港實際情況的民主選舉制度。

此外，發言人指出，國民教育一直是香港課程的重要部分，旨在加強學生的國民身分認同。實施國家安全教育是世界各地教育當局正當合理的責任，而學術自由作為香港的重要社會價值，在《香港國安法》實施以來依然受到保障。
 

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