律師會與中國政法大學代表團會面 湯文龍 : 律師會致力普通法教育 培育涉外法律人才

香港律師會今日( 26日 )接待來自中國政法大學（「政法大學」）法律學院代表團。代表團由該院黨委書記劉健率領到訪。香港律師會會長湯文龍、副會長黃巧欣及理事袁凱英與代表團會面，雙方就法律教育及專業交流等議題進行深入討論。

湯文龍: 香港擁世界級仲裁及調解機構 提供高效和可靠平台

湯文龍在會上重點介紹香港在「一國兩制」原則下的獨特法律制度，指出香港是中國唯一的普通法司法管轄區，亦是全球唯一的中英雙語普通法司法管轄區。他並指香港擁有世界級的仲裁及調解機構，為解決國際商事爭議提供高效和可靠的平台。

湯文龍重申香港律師會一向致力推廣普通法教育，並積極加強與非普通法司法管轄區（包括中國內地及「一帶一路」沿線國家）的交流與聯繫。相關工作亦體現於律師會參與國際會議，以及籌辦考察團與代表團互訪，以促進相互理解及培育法律人才。

律師會代表亦分享普通法中心自2025年初成立以來的工作成果，包括為中國內地多所重點大學舉辦系列講課，進一步鞏固律師會作為香港與非普通法司法管轄區之間專業交流橋樑的角色。律師會與政法大學的合作亦於去年3至4月在理事會公務訪問北京期間簽署合作備忘錄後持續深化；其後，香港法律專業學會轄下成立的普通法中心於2025年5月為政法大學舉辦首次合作項目 -- 為期四天的講課系列。對象為政法大學邀請的法律實務界人士，反應熱烈。是次會議中，雙方亦就未來合作方向作進一步交流。

政法大學法律學院黨委書記劉健亦向律師會介紹政法大學近況，重點談及近年辦學成果及未來加強學術交流、拓展法律界服務的工作方向。

會議前，律師會亦安排代表團參訪亞非法協香港區域仲裁中心及一邦國際網上仲調中心，旨在加深代表團對香港另類排解糾紛方法態勢的了解。律師會謹此感謝兩所機構一直以來的支持，並熱情接待是次代表團到訪。

香港律師會將繼續致力培育涉外法律人才，並會與中國內地及其他非普通法司法管轄區的頂尖高校及司法相關機構保持合作，共同推進普通法教育的發展。