特首政策組辦「與專家有約」研討會 專家深入交流「十五五」規劃認識和體會

特首政策組今日（26日）下午舉行「與專家有約」（Fireside Chat with CEPU Experts）第八期研討會，主題為「『十五五』規劃的認識和體會」。多位特首政策組專家組成員出席，與特首政策組研究團隊深入交流，共同探討國家「十五五」規劃的戰略意義、重點方向及其對香港未來發展的啟示。

黃元山：「十五五」規劃對香港在新階段的定位與發展影響深遠

是次研討會由特首政策組組長黃元山主持。他在開場發言中表示，「十五五」規劃是國家邁向全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時期，對香港在新階段的定位與發展具有深遠影響。特首政策組作為協助行政長官制訂政策的內部智庫，必須緊貼國家發展大局，深入理解規劃的核心理念和部署，從而更精準地支持行政長官及特區政府把握國家發展帶來的重大機遇，更好融入和服務國家發展大局。

黃元山說，行政長官已明確表示，會領導特區政府切實履行第一責任人的角色，構建系統性的政策框架，主動對接國家「十五五」規劃，並於今年內完成制定首份「香港五年規劃」。

黃元山指，五年規劃與資本主義制度的經濟發展，正是「有為政府」與「高效市場」有機結合的最佳詮釋。跨國公司、本地企業無不制定五年、十年甚至更長的戰略規劃，以應對技術變革、供應鏈變化與消費者需求的演變。特區政府的五年規劃，透過基礎設施投資、產業政策引導與創新生態系統建設，來優化市場生態、提升資源配置效率，從而為市場企業提供更穩定、更可預期的發展環境。

香港的五年規劃既要對接國家「十五五」戰略藍圖，卻保留「一國兩制」下的自由港、低稅制、自由流通市場要素，讓阿當史密斯「看不見的手」，結合了看得見的方向。

事實上，國家制定「十五五」規劃亦是一個系統性相向的過程。以助力內地企業「出海」為例，香港過去三年的《施政報告》形成了「三步走」的政策部署：2023年提出發展「總部經濟」，深度融入國家「國內國際雙循環」戰略；2024年進一步提出構建「高增值供應鏈服務中心」，與國家「健全海外綜合服務體系」的戰略一脈相承；2025年更將「發揮出海平台作用」獨立成篇，設立跨部門「出海專班」，對接國家引導產業鏈供應鏈合理有序跨境布局。從「集聚總部」、「強化樞紐」，再到「主動護航」，這「三年三步」，既主動回應了國家在「雙循環」、海外綜合服務體系和產業鏈供應鏈安全上的需求，也體現了香港「敢想、敢做、敢當」的責任。

這項環環相扣的政策設計亦得到國家積極回應—「十五五」規劃的港澳專章正式賦予香港構建「高增值供應鏈服務中心」的新定位。從香港倡議到寫入國家戰略，不僅標誌着中央對特區政府政策方向的充分肯定，也把香港的主動布局，上升為國家發展全局中的一項重要支點，為香港下一階段社會經濟提速增量進一步明確了着力點。

他指出，回顧過去七期「與專家有約」，每一期主題都緊扣國家發展大局與香港實際需要。各位專家的真知灼見，為我們的政策研究工作提供重要啟發。今天的主題「十五五規劃的認識和體會」，正是要在這重要時刻進一步集思廣益，為首份「香港五年規劃」編制工作凝聚智慧。

專家分享「十五五」規劃的時代背景與戰略內涵

在分享環節，來自經濟、金融、教育、醫療及區域發展等領域的專家分別從不同角度，對「十五五」規劃的時代背景、戰略目標及實施路徑作出深入剖析。專家又和特首政策組研究團隊互動討論，現場氣氛熱烈，討論內容豐富而具前瞻性。

專家們強調，香港作為國家對外開放水平最高、制度優勢最為獨特的區域之一，在金融、創科、專業服務、航運貿易等傳統優勢領域，具備深度對接國家戰略的堅實基礎。專家們認為，「十五五」規劃亦為香港社會各界提供一個重要契機，對內凝聚共識、明確未來五年發展方向，對外講好香港故事、展示香港在國家新發展格局中的獨特功能和嶄新定位。

專家們亦聚焦「新質生產力」的發展趨勢，認為「十五五」規劃將進一步強化以科技創新引領產業升級的發展路徑，香港應充分發揮基礎研究實力雄厚、國際化程度高、知識產權保護制度完善的優勢。專家建議，香港要加快建設區域知識產權貿易中心，推動知識產權金融、技術轉移與專利轉化，配合國家建設知識產權強國和發展「新質生產力」，進一步壯大以知識密集型服務為核心的高增值產業。

專家們亦指出「十五五」規劃時期正是香港發揮國際金融中心所長，貢獻國家所需的大好時機，認為香港藉此黃金機遇，鞏固國際金融中心的地位和加速強化金融方面的優勢，為香港在未來十年以至更長遠成為世界頂級的金融中心鋪路。

特首政策組：吸納專家智慧 助力政府更好融入國家發展大局

黃元山在總結發言中感謝各位專家學者的寶貴意見和真知灼見。他表示，專家們的分享既體現了對國家發展大局的深刻理解，亦展現了對香港未來發展的殷切關懷。特首政策組將認真梳理和吸納是次研討會的討論成果，融入政策研究過程，供行政長官和特區政府內部參考。

黃元山強調，特首政策組自成立以來，一直致力構建高層次、跨領域的政策研究平台，透過「與專家有約」系列研討會，持續吸納不同領域的專家智慧，為特區政府的施政提供堅實的研究支援。未來，特首政策組將繼續舉辦不同主題的研討活動，緊扣國家發展戰略和香港實際需要，助力特區政府更好融入和服務國家發展大局，實現香港的長遠繁榮穩定。

