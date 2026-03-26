香港在《全球金融中心指數》穩居全球第三 政府 : 再次肯定香港作為國際金融中心領先地位

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院今日（26日）聯合發布第39期《全球金融中心指數》報告，香港的整體評分進一步上升1分至765分，繼續位列全球第三，亞太區第一，與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距分別僅為2分和1分。

報告再次肯定香港作為國際金融中心領先地位和優勢

政府發言人表示，報告再次肯定香港作為國際金融中心的領先地位和優勢。香港在金融科技的全球排名繼續位居榜首。在各金融行業領域從業員的評價中，香港的排名普遍提升，其中香港在「銀行業」和「融資」躍居全球首位，「保險業」繼續穩居全球第一，「投資管理」亦攀升至全球第二。此外，香港在「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」、「金融業發展水平」及「聲譽及綜合」五個競爭力指標的排名繼續保持全球三甲內。

政府指報告再次肯定香港作為國際金融中心領先地位和優勢。

政府發言人續說，今年是「十五五」開局之年，世界變局加速演進，香港會以創新思維對應當前複雜多變的環球政經環境，同時主動對接國家「十五五」規劃，因地制宜發展新質生產力，加快推動經濟金融高質量發展。香港會繼續善用在「一國兩制」下的獨特優勢，發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，把握世界投資版圖重塑所帶來的機遇。



發言人指作為領先的國際金融中心，香港會透過推進「金融+」，用好香港的穩健金融體系去服務實體經濟與優勢產業，並加快推進金融與創科相互賦能，以香港所長服務國家所需。上月《財政預算案》內公布的一系列政策措施將可助力香港金融服務做得更大更強。

特區政府會全力建立香港黃金中央清算系統，目標今年內試營運。



政府會繼續優化證券巿場，提升市場效率，包括支持更多內地和海外企業來港上巿，進一步完善主板上巿和結構性產品發行機制，推動縮短股票結算周期至T＋1等。為豐富互聯互通，並會繼續推動港股人民幣交易櫃台納入「港股通」。

亞洲基礎設施投資銀行今年將在香港設立兼其融資和營運雙重功能的辦事處，正是看好香港作為國際金融中心的優勢，利用香港蓬勃的資本巿場、世界級的專業服務和多元化的金融產品，支持該行在融資、發債及財務管理等運作。

政府全力建立香港黃金中央清算系統 目標今年內試營運

香港致力在固有金融優勢上拓展金融價值鏈。政府正加速推動國際黃金交易市場發展，全力建立香港黃金中央清算系統，目標在今年內試營運。政府亦會研究為在香港進行黃金交易及結算的合資格機構提供稅務優惠，並協助業界建立培訓架構。

在資產及財富管理方面，在香港註冊成立的認可基金去年全年錄得淨資金流入3,570億港元，充分反映海內外投資者對香港市場的肯定和信心。家族辦公室行業生態圈持續蓬勃發展，截至去年年底，在港設立的單一家族辦公室已超過3 380間，兩年間的升幅超過25%。香港會繼續多管齊下，以優化稅務安排、推行「新資本投資者入境計劃」、在全球各地舉辦投資推廣活動等措施，大力推動家辦發展，鞏固香港的國際資產及財富管理中心和國際風險管理中心功能。

政府會繼續積極發展金融科技和數字資產。穩定幣發行人制度去年8月實施，首批牌照亦即將發出。政府亦正就數字資產交易及託管服務的發牌制度制訂立法建議，建立整全的監管框架，將香港發展為全球數字資產創新中心。

自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。第39期報告評估全球120個金融中心，香港的總排名為全球第三位，整體評分為765分。