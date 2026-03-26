林定國率法律界代表團訪南京 與市長及市領導就合作機遇交流意見

律政司司長林定國今日（26日）在南京繼續訪問行程。他先與南京巿巿長李忠軍及其他南京巿領導共晉早餐，雙方就南京的最新發展，以及與香港的合作機遇交流意見。隨後出席江蘇——香港法商融合服務平台揭牌儀式。他致辭時表示，江蘇——香港法商融合服務平台的成立是蘇港兩地深化合作、共謀發展的重要里程碑，相信能協助實現兩地優勢互補，更好服務江蘇企業涉外法治需求的同時，亦為香港專業服務開拓更廣闊的發展空間。

香港專業服務發展完善 覆蓋整條出海服務產業鏈

林定國在社交平台表示，企業要成功出海，除了法律服務外，還需要金融、會計、品牌營銷及風險管理等多方面專業支援。香港專業服務業界發展完善，覆蓋整條出海服務產業鏈，能夠在項目融資、稅務安排、合規審查、知識產權布局等環節，為內地企業提供全方位、全周期的專業協助。

林定國表示，這個平台由江蘇省司法廳、商務廳及南京市政府共同推動，目的是構建「服務－人才－科技」三位一體的蘇港協同新框架，促進兩地在規則銜接、人才流動與科技賦能方面的深度協同。平台的成立，是繼去年《深化蘇港交流合作協議》簽署後，蘇港合作邁出的又一重要成果。

他提到，為更好協同香港專業服務業界支援內地企業出海的需要，律政司在去年12月正式啟動「香港專業服務出海平台」，並出版《出海成功案例實錄》，展示多個企業透過香港專業服務成功開拓海外市場的案例，體現香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特優勢。

將建立更詳盡服務名單及舉辦與內企對接活動

林定國指，今年律政司將積極推進相關工作，除了整合香港專業服務資訊、建立更詳盡的服務名單外，亦會持續舉辦與內地企業的對接活動，了解企業不同的專業需求，從而進一步提升內地企業與香港專業服務提供者的對接效能。

他深信，隨着「江蘇—香港法商融合服務平台」啓用，兩地能協同推進專業服務合作，共同為內地企業「走出去」提供更強有力的法律與專業支援，助力國家高水平對外開放。

林定國也參觀了江蘇（南京）涉外法律服務中心，了解當地涉外法律服務的發展，期望兩地加強經驗交流，共同推進國家法治建設及發展。

離開南京前，林定國與江蘇省副省長胡彬郴會面。他表示，江蘇擁有雄厚的產業基礎和開放的營商環境，香港則具備與國際接軌的法律制度和專業服務體系，期待蘇港兩地在國家「十五五」規劃時期，能務實推進各領域合作，共同為國家高水平對外開放作出貢獻。

林定國下午結束訪問行程回港。