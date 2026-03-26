大棋盤︱議員爭提修訂「亂象」再現 老手擬開班提醒：議案、補充質詢並非表演地方

新立法會上任近3個月，昨日已舉行第7次大會，議員亦陸續熟習議會程序，但一些具體運作似乎仍有改善空間。昨日大會議程有兩項無約束力的議員議案，皆被提出多項修正案，重現上屆議會初期亂象，據聞不少資深議員有意見，準備稍後「開班」提醒議員各類「新手上路」常犯事項。

提修訂可獲優先發言權

無約束力議案一般辯論最多4小時，議員即使有「撳掣」，也不一定獲安排發言，但若然提出修正案，就獲得優先發言機會，緊接在原議案動議人之後發言，因此不少議員透過提修訂確保發言機會，增加曝光率。

資深議員：有具體建議應該發言提出 不一定要提修訂

其實上屆議會已出現此情況，議員議案動軏被提出多項修訂，但大部分無實質變動，只是把國家大政方針加入，部分甚至是「為改而改」。時任主席梁君彥亦「開班」，約見議員教授修正案正確用途，情況才稍為改善。

昨日大會，第一項議員議案是身兼香港出版總會會長的選委界李家駒，提出「推廣香港全民閱讀」議案，未知是否題目夠「落地」，多達9名議員提出修正案，新舊皆有。細看修訂內容，雖未至於無意義，但就在原議案的具體建議後面大幅擴充內容，包括「培訓退休長者成為現代說書人」、「利用AI提高學生閱讀興趣」等，是否需以修正案形式提出，是一個疑問。

有資深議員認為，同僚有具體建議是好事，但其實更應在發言期間提出，「提出修正案，應該是你對議案某些內容有異議，或覺得如討論欠缺了某些角度，會顯著影響政策成效。但現時修正案內容，明顯不是每一個都達到此條件」。

亦有議會老手指，議員「有殺錯無放過」提修正案，另一重要原因是「控制發言次序」，因可獲安排在動議人後發言，數小時辯論期間就不用等待，可以接受訪問、與業界開會等。

動議人李家駒：「無諗到咁多人」提修訂

李家駒向筆者笑言，「無諗到咁多人」提修訂，但多人關心議案是好事，期望在AI世代下重新喚起社會對閱讀文化的關注。他說觀乎昨日修正案內容，均沒有偏離他原意。

口頭質詢也是議員爭取發言機會的平台，但由於須「排隊」輪候，機會不多，不少議員喜歡透過補充質詢跟進官員回應。不過有資深議員叫苦，指新丁似乎仍未習慣補充質詢的模式，包括長篇議論、問多於一條問題等，大主席李慧琼已不止一次「閘住」議員。

該人指根據《議事規則》，補充質詢的作用是要求官員「澄清該答覆」，而非開拓新討論範圍，「知你叻、熟書，但補充質詢唔係表演嘅地方，交代背景真係一句起兩句止，應該盡快提出有咩要跟進」。

據聞，一眾議會領袖已集合協調人收集的「奇難雜症」，向李慧琼建議，稍後透過議會協調小組，以正式渠道向議員，尤其新丁介紹各種「新手常犯錯誤」，包括修正案用途，較大機會會正式「開班」講解。有資深議員指，開班不是為了「教訓」議員，而是強調議會有其工作模式。

大會另一項議案是陳凱欣提出、要求全面改革醫委會投訴處理及紀律研訊機制，共6人提修正案。其中自由黨梁進要求就投訴個案成立的專責隊伍或獨立審裁機構，以業外人士為主，據聞該建議引起醫衛界議員林哲玄不滿，正努力游說同僚不要支持。

聶風