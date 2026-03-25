林定國訪杭州︱參觀浙江省浙商涉外法律服務中心 冀全方位深化兩地法律界合作促優勢互補

律政司司長林定國率法律業界代表團訪上海後，轉抵杭州。林定國今午（25日）在社文平台發文，指行程進入第四天，他率領代表團來到杭州，繼續推動浙港兩地在法律服務、仲裁及企業「走出去」等領域的深度合作。

林定國今早率領代表團參觀了浙江省浙商涉外法律服務中心，他指該中心去年11月揭幕時只能透過視頻方式參與，今日得以親身了解其如何通過370個境外支點網絡，為企業「走出去」提供法律諮詢、風險預警、商事仲裁和調解等一站式專業支援。香港法律界同樣致力於推進多元爭議解決服務，相信雙方在仲裁及調解等方面合作空間廣闊。

林定國表示，隨後亦與浙江省司法廳勞泓副廳長、徐曉波副廳長及浙江省律師協會沈田豐會長等會面。浙江是中國創新發展和民營經濟最具活力的省份之一，擁有大量具有國際視野的企業；香港則兼具「一國兩制」下的普通法制度優勢和聯通國際市場的能力。

浙港兩地同為助力國家高質量發展的重要引擎。林定國希望以今天為新的起點，全方位深化浙港法律界的合作，促進兩地業界優勢互補，聚焦企業「出海」需求，在法律服務、仲裁及合規支援等領域攜手發展，定能更好服務國家高質量發展及「一帶一路」建設。

林定國指，國家「十五五」規劃中明確支持香港鞏固和提升自身競爭優勢，確立香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位，香港必定認真落實中央指示，發揮「香港所長」，服務「國家所需」。

林定國今日（25日）亦在社交平台發文，指昨晚（24日）抵達杭州後，立即與浙江省領導會面。與楊青玖副省長就進一步推動浙港兩地法律服務及經貿合作深入交流。雙方一致認為，浙港在推動法治建設、支持企業「走出去」及服務國家高質量發展等方面互補性強，合作潛力巨大。

林定國續指，浙江律師協會會長沈田豐席間分享一張珍貴照片，是2017年林定國以香港大律師公會主席身份，在杭州之江飯店與他們簽署合作協議，還辦了一場盤問示範。他指，8年半後重遊故地 ，雖然身份有變，但能與新舊老朋友再聚一堂，討論更廣泛的合作議題，形容「倍感親切！」，更重要的是，見證了浙港兩地法律界關係日益緊密的發展歷程。

林定國與代表團亦到訪杭州，下午到杭州未來科技城城市展館參觀。該展館以數位化形式展示杭州在人工智能及創新科技領域的蓬勃發展，並匯聚了包括深度求索、宇樹科技、雲深處科技等創科企業的最新成果。他與多家有意拓展國際市場的浙江企業代表座談，了解他們在海外發展的法律及合規需求，分享香港在跨境投融資、國際仲裁及風險管控等方面的專業經驗。

隨越來越多企業積極開拓海外市場，林定國深信香港擁有的多項獨特優勢，能為內地企業「走出去」提供法律保障和專業支援。