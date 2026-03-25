港油價貴內地逾3倍有減燃油稅空間？ 謝展寰指商用車柴油及的士石油氣已免稅

政府中東局勢持續緊張，導致國際油價上漲。自由黨李鎮強今（25日）在立法會大會提出口頭質詢，關注當局保障本地能源供應措施，以及如何協助本港運輸業界應對國際油價上漲影響。環境及生態局局長謝展寰回應表示，香港原料主要依靠進口，現時本港石油產品約八成來自內地。政府已與所有主要能源公司確認，天然氣及石油等能源供應穩定，未來會繼續觀察價格變化，再考慮是否需要進一步採取其他措施。

兩電及煤氣公司備有應急預案確保供應

謝展寰續稱，即使海上液化天然氣供應受中東地區局勢影響而受阻，兩間電力公司亦已制定預案，在有需要時調整發電燃料組合，以維持穩定的電力生產。煤氣公司亦表示，若天然氣供應受阻，亦可通過調整原料混合比例，維持供應。

何君堯質疑港油價過高 謝展寰澄清商用柴油石油氣已免稅

選委界何君堯表示，既然80%石油來自內地，內地賣8元一升，香港則賣31、32元一升，形容本地價格較其他區域「貴到阿媽都唔認得」，關注本港燃油稅是否有望減低。

謝展寰表示，政府會持續密切注視事態發展和經濟影響。商用貨車、巴士使用歐盟五期柴油，自2008年起已無需課稅；的士和小巴使用石油氣，也無需課稅。現時私家車使用無鉛汽油，稅項是每公升6.6元，按每公升特定稅率繳付，而不是從價徵稅。政府會繼續留意情況，再作考慮。

陳恒鑌倡油站招標參考加氣站模式

選委界陳恒鑌關注，政府會否考慮現時油站用地招標，採取加氣站投標方式。加氣站在投標時地價很低，但他們要提交加價方程式供政府參考，而政府審批與否，按公開方程式機制進行。

謝展寰表示，外界關注油公司是否存在合謀定價問題，他引述競委會研究指，未有證據顯示有相關情況，相信競委會會繼續跟進。至於會否改變油站招標方式，他表示，當局在作任何改變時，都要詳細考慮，但會作進一步研究。

石油氣供應正常 政府密切監察運輸情況

謝展寰亦指，目前石油氣供應主要來自珠海、東莞和深圳，由供應商安排石油氣運載船從內地輸港。石油氣供應商表示，目前供應維持正常。考慮到油價未來走向未完全明朗，運輸及物流局、運輸署會繼續密切留意局勢發展，確保公共交通服務保持正常，政府亦會與陸路貨運業界保持緊密溝通。

至於多家航空公司先後調整票價或上調燃油附加費，運輸及物流局正密切關注事態發展，並已約見本地航空公司，表達對貨運燃油附加費加幅關注。環境及生態局亦敦促航空公司與貨運業界加強溝通，並安排相關持份者舉行會議。

他亦稱，將來會探討及研究是否有其他方式，能更好保障香港能源安全，以及在價格方面有更好管制。

記者：曹露尹

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