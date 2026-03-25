「樓宇更新大行動2.0」明年完成檢視 預留30億制定全新資助計劃

宏福苑大火揭露大維修工程的種種黑幕，引起外界對強制驗樓及大維修工程的關注。新界東北李梓敬在今日(25日)的立法會大會上提出口頭質詢，關注政府會否立法以具體訂明管理公司在強制驗樓及大維修工程中的法定責任。

《建築物管理條例》擬五大修訂方向

發展局局長甯漢豪表示，作為深化大廈管理工作的一部分，民青局正開展下一階段《建築物管理條例》檢視及修訂工作，初步擬定了五大修訂方向，包括提高對進行大型維修工程及大額採購業主參與門檻，包括引入親自投票分級制、限制授權票數量等，進一步完善利益申報制度，建議要求工程顧問就與承建商之間的關係作出申報，讓採購過程更加透明。

她續指，參考上一次修訂《建築物管理條例》的做法，物監局亦會因應《建築物管理條例》的修訂，更新它們相關的操守守則，以便持牌物管公司能夠更有效協助法團及業主，履行大廈管理責任。

大約9000幢樓宇須驗樓 招標平台修訂5月交立法諮詢

甯漢豪表示，自從強制驗樓計劃在2012年起實施，屋宇署先後向大約9,000幢樓宇發出驗樓通知。政府自2018年先後共投入190億元，夥拍市建局推出多項樓宇復修資助計劃。

另外，政府亦會全面檢視「樓宇更新大行動2.0」資助計劃，參考過往實踐經驗，制定全新資助計劃，並為此預留30億元，將於明年年初完成檢視工作，並制定新資助計劃細節，屆時亦會諮詢立法會。

她亦指，正檢視現時的招標平台的做法，未來希望交由市建局評標，以及進行招標及評標工作。現在正密鑼緊鼓與市建局商討，希望大約5月可以在立法會相關的事務委員會作諮詢。

議員倡AI防圍標 提升招投標過程透明度和競爭力

選委界樓家強表示，在宏福院聽證會上，顯示不少樓宇維修承建商之間存在圍標等反競爭行為，詢問當局會否考慮整合多個政府部門的數據、案例等，利用人工智能分析跨部門項目、跨區招標模式，以及相關資金往來等，自動識別有圍標嫌疑的項目，並生成風險預警，藉此提升招投標過程的透明度和競爭力，協助業主降低工程開支。

甯漢豪表示，現時研究推出加強版「招標妥」，由市建局為參與「招標妥」的樓宇業主進行招標和評標，亦就參與投標的顧問或承建商設立更嚴謹預審名單，包括進行背景審查、過往表現紀錄等，相信利用人工智能整合過往數據，必定是其中一個需要引入的環節。具體細節正在探討當中。

加強版「招標妥」設預審名單 今年下半年提交條例草案

漁農界陳博智詢問，當局會否研究訂立明確標準，要求超過特定規模或工程金額的樓宇維修項目，必須強制委聘政府認可的獨立工程監督，以保障樓宇維修施工安全和工程質量。甯漢豪表示，在工程監督方面，將修訂《建築物條例》，要求日後所有大型維修工程，列為第一級小型維修工程，日後須聘請獨立專業人士擔任監工。有關《建築物條例》修訂，預計今年下半年提交條例草案予立法會。

議員關注維修「有心無力」倡當局代辦

九龍中楊永杰關注，有業主就維修「有心無力」，惟要歷經法律程序才可證明「無能力」，建議參考消防處對代辦消防令的方式，用分數證明業主沒有能力處理維修工作，由當局代辦工程。

甯漢豪指出，在「樓宇更新大行動2.0」資助計劃下，目前有約3,800幢樓宇獲得資助，當中接近一半、即約1,760幢樓宇是由屋宇署代辦工程，比例並不低。當局理解議員建議提早為無能力業主作代辦的用意，屋宇署近年已加強相關工作，尤其近年常有外牆石屎剝落事件，就此方面已進行大量代辦工程。未來會繼續在適當範圍內盡快作出決定，讓代辦工程能夠更早展開。

記者：曹露尹

