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銀髮經濟︱政府：大部分措施已取正面成果 不同展覽已陸續加入銀髮經濟元素

政情
更新時間：14:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-25 HKT

政府去年5月公布「促進銀髮經濟工作組」落實推行的30項具體措施，有議員關注措施進展，以及推展該等措施時所遇到的困難，並詢問政府會否定期評估該等措施的成效。商務及經濟發展局副局長陳百里今日（25日）表示，大部分措施已取得正面成果，未來會與業界繼續緊密合作，推出和落實更多促進銀髮經濟的措施，在滿足銀髮一族生活需要和喜好的同時，帶動香港經濟發展。

致力完善支援樂齡科技

陳百里表示，在釋放銀色生產動力方面，勞工處推出的「再就業津貼試行計劃」已錄得接近69,000名參加者及超過40,000宗就業個案，其中涉及60歲或以上的佔四分之一。勞工處正進行中期檢討，探討鼓勵中高齡人士就業的措施。此外，勞工處在2025年一共舉辦72場適合中高齡人士的大型或地區性專題招聘會，較前一年增加超過一倍。勞工處亦已於今年1月推出「好僱主約章2026」，鼓勵僱主採納以僱員為本的良好人事管理方法，及實施家庭友善僱傭措施，包括關顧長者。

在促進銀色消費方面，陳百里表示，商經局積極推動業界在多個展覽加入銀髮經濟元素。去年11月，由社聯和科技園公司舉辦的樂齡科技博覽暨高峰會，匯聚多間來自本地、中國內地及海外的展團，更促成了政、商、社福三方協作，正式發布《護理食灣區標準》，提升品質保證和消費者信心，從而直接提升本地品牌在粵港澳大灣區以至其他國內及國際市場的競爭力。本地參展商亦與內地及海外參展商交流，進一步促進業界拓展海外商機。

發展銀色產業方面，創科局致力完善支援不同科技範疇，包括樂齡科技的產業發展。其中科技園公司和數碼港合共有超過130間公司從事與樂齡科技相關的工作，聘請超過800名員工，並募集約1.56億港元的資金。社會福利署亦已於2025年3月擴大「樂齡及康復創科應用基金」的適用範圍，讓合資格的資助安老及康復服務單位可以購置相關產品，協助業界開發新商機。截至2025年底，基金已資助超過2100個安老及服務單位，購置及租用超過27000件科技產品。

記者：黃子龍

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