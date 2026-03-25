智能廚餘桶︱私人屋苑資助屆滿 每月最多須付$1000維護費 謝展寰：綠綠賞積分足以抵銷開支

政府2023年推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為合資格的大型私人屋苑免費提供智能廚餘回收桶，包括安裝及維修保養，為期兩年。據報近月首階段參與屋苑試驗期陸續屆滿，部分屋苑因業主不願共同承擔維修成本，決定歸還廚餘回收桶。

謝展寰：將購入智能廚餘桶 免費送予屋苑繼續使用

環境及生態局局長謝展寰回覆立法會議員林筱魯書面質詢時表示，就資助期後的安排，已制定全面計劃，確保廚餘回收得以持續。環境運動委員會（環運會）正安排將早期租用的智能廚餘回收桶購入，並免費送予相關屋苑繼續使用。

根據環保署向供應商了解，屋苑只須承擔每月約500至1,000元的運作及維護費用，以服務約500戶計算，平均每戶每月僅需1至2元。謝展寰指，住戶透過日常回收所賺取的「綠綠賞」積分，已足以抵銷這筆開支。

每月$500至$1,000運作維護費 謝：綠綠賞積分足以抵銷開支

他又指，環保署正與資助期將於2026年上半年完結的14個私人屋苑，商討智能廚餘回收桶的後續安排，至今只有兩個屋苑表示在資助期完結後不會繼續使用智能廚餘回收桶。環保署亦正與這兩個屋苑商討後續廚餘回收的安排，如屋苑最終仍然決定不再使用智能廚餘回收桶，環保署會提供免費腳踏式廚餘回收桶及免費廚餘收集服務，讓居民可繼續參與回收廚餘。

至於私人屋苑退出計劃對政府所訂的整體回收目標會否造成影響，謝展寰指，使用智能廚餘回收桶可以便利居民分類回收廚餘，並有助減低家居垃圾的氣味及衞生問題，長遠改善屋苑環境衞生。

他指環保署會繼續投入資源，支援私人屋苑繼續參與廚餘回收，包括為屋苑每天提供免費的廚餘收集服務以及為參與屋苑舉辦廚餘回收宣傳教育活動，因此預計不會對整體回收目標造成影響。政府亦於2025年10月整合相關資助安排後，將計劃的資助門檻統一為200戶或以上，以涵蓋中小型私人屋苑，從而擴大試驗範圍及提升整體成效。

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