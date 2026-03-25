黑工︱鄧炳強：舉報熱線已簡化為「185185」 要求小紅書等平台移除招攬帖文

俗稱「黑工」的非法外勞問題日趨嚴重。部分「黑工」更涉嫌使用偽造身份證明文件或職業資格證明以掩飾身份。有議員關注政府會否設立核證系統，以協助前線執法人員即時識別有關證明文件的真偽。保安局局長鄧炳強今日（25日）在立法會表示，入境處人員若對文件真偽有懷疑，會聯絡簽發機構核實，並對行使或管有虛假文書者嚴格執法。跨部門反黑工專責組將繼續密切關注非法勞工罪案趨勢，適時調整策略，針對重點行業加強打擊，保障本地工人就業機會。

鄧炳強：專責組成立首五個月 逾萬次打擊黑工行動

鄧炳強表示，入境處在反非法勞工行動中曾截獲偽造的「平安卡」及「建造業工人註冊證」。他提到，涉及建築物結構的工地須受《建造業工人註冊條例》規管，工人須註冊及攜帶證件；私人家居裝修一般不受該條例規管，但若涉及俗稱「飛棚」的懸空式竹棚架，工人須持有相關安全訓練證明書。為加強防偽，建造業議會發出的註冊證設有電子晶片、二維碼及光學變色油墨標誌，安全訓練證明書亦設有編號及防偽標籤，入境處人員若對文件真偽有懷疑，會聯絡簽發機構核實，並對行使或管有虛假文書者嚴格執法。

另外，鄧炳強表示，在情報收集方面，入境事務處自2025年9月起推出舉報非法勞工專線，並於微信及「智方便」流動應用程式增設舉報功能。為便利市民舉報，專線已於今年3月23日起簡化為「185185」。執法方面，鄧炳強表示，專責組成立首五個月（2025年10月至2026年2月）共進行超過一萬次打擊非法勞工行動，月均行動次數較2025年首三季上升近三成，期間拘捕約520名非法勞工及約200名僱主或協助教唆者。

與內地司法部門合作 要求平台移除涉招攬黑工帖文

他又指，根據入境處記錄，2023年至2026年2月共拘捕4,050名非法勞工，當中約五成（1,991人）為持往來港澳通行證的入境旅客，近三成（1,213人）為獲擔保外釋（俗稱「行街紙」）的非華裔人士。同期，入境處共檢獲72張偽造香港身份證。

民建聯姚銘關注有傳媒報道，跨境白牌車問題持續，部分司機甚至透過購買商務簽證來港非法載客，並在「小紅書」等平台公然宣傳招攬生意。鄧炳強表示，自2025年至今，警方針對白牌車及非法工作行為共展開118次行動，拘捕8名非法勞工，其中3人已認罪，判監兩星期至兩個月不等。此外，當局亦拘捕11名涉嫌串謀參與相關非法活動的人士。

他提到，當局會與內地常用平台保持聯絡，並透過內地相關司法部門合作，要求平台移除涉嫌招攬非法工作的帖文。有關措施效果明顯，大部分貼文在要求後迅速下架。

記者：黃子龍