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議員倡首置及夾屋項目納入「白居二」 何永賢指不切實際：目標群體不同、單位數量有限

政情
更新時間：12:04 2026-03-25 HKT
發佈時間：12:04 2026-03-25 HKT

房協資助出售房屋項目、夾心階層住屋計劃、市建局港人首次置業項目等，設不同轉讓限制。民建聯立法會議員植潔鈴在立法會書面質詢中，問及政府有否研究將上述3類資助出售房屋納入「白居二」計劃，以促進單位流轉。

何永賢：為夾屋和首置另設第二市場不切實際

房屋局局長何永賢回覆表示，夾屋計劃和「首置」項目，其目標群體是高於符合申請居屋資格，但又未能負擔私營房屋的較高收入人士，定位與房委會居屋和房協資助出售房屋不同 ，因此沒有被納入「白居二」計劃之内。她指，加上該兩項計劃單位數量有限， 為其另外設立第二市場亦不切實際。

何永賢說，雖然相關屋苑地契並無關於第二市場的條文，但希望轉讓單位的業主可透過補地價在公開市場進行轉讓，由於此類單位出售時的折扣價較少，因此需要補回的地價也較低。她表示當局會繼續密切留意房屋供求情況，適時優化房屋階梯，鼓勵市民上進上流、助其置業安居。

房協夾屋已補地價單位百分比較高

根據局方回覆的數字，截至2025年12月，房協夾屋項目整體已補地價的單位百分比偏高，全數10個項目均超過30%，當中以何文田欣圖軒最高，712個單位中，已補地價的單位有318個，佔44.7%。至於房協資助出售房屋和市建局「首置」項目，已補地價的單位百分比均不足1%。

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