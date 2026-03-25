與海南省委書記馮飛會面 李家超：瓊港聯手可以優勢互補 建高效產業鏈

行政長官李家超昨日(24日)中午抵達海南海口，將在周四（26日）出席博鰲亞洲論壇2026年年會。李家超今日(25日)在博鰲與海南省委書記馮飛會面，就加強香港和海南在經貿投資、金融、專業服務等方面深入交流。

李家超在社交平台發文，指海南自貿港去年12月18日啟動全島封關運作，透過「一線放開」、「二線管住」創新管理模式，實現島內各類要素自由流通，「零關稅」商品種類大幅增加。

李家超今日(25日)在博鰲與海南省委書記馮飛會面，就加強香港和海南在經貿投資、金融、專業服務等方面深入交流。李家超FB圖片

他表示，香港也長期實行「零關稅」政策，是歷史悠久的自由港。國家「十五五」規劃綱要提到要高標準建設海南自由貿易港，高水平實施全島封關運作，並支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，加快北部都會區建設。這些都反映兩地具有廣闊發展前景和清晰目標。

李家超稱，香港和海南兩個自貿港可以優勢互補、強強聯手。李家超FB圖片

李家超續稱，香港和海南兩個自貿港可以優勢互補、強強聯手。香港是海南利用外資最主要來源地和重要貿易夥伴，不少港資企業在海南開展業務。海南自貿港實施封關運作，為港資企業帶來更多機遇，瓊港兩地企業可把握發展契機，探索新型合作模式：香港憑藉全球採購、貿易融資與物流優勢，從海外引入原材料；在海南完成加工並實現30%以上增值，即可免稅進入內地市場。同時，香港可為海南產業發展提供金融、法律、會計、諮詢、調解等全方位專業服務，只要充分運用關稅優惠，便可形成高效產業鏈。

