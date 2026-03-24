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宏福苑聽證會︱政府籲社會保持耐性 對涉事者公道 讓委員會客觀完成聽證

政情
更新時間：23:23 2026-03-24 HKT
發佈時間：23:23 2026-03-24 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉辦第3場聽證會，特區政府重申將以開誠布公的態度全力配合調查，並呼籲社會保持耐性，讓委員會能在公平、公正、公開的情況下完成聽證，同時透露正檢討圍標刑事化。

籲公眾保持耐性 確保程序公道

政府表示，非常理解受災者及社會各界期望調查盡快有結果，但調查過程需對所有涉事者保持公道，不應假定委員會已有任何判斷。因此，政府希望社會各界能保持耐性，讓委員會客觀地完成聽證程序，並依據證據就大火成因作出判斷。各相關政策局及部門將繼續全面配合獨立委員會的工作，並會在最終報告提交後，按其建議完善制度改革及採取跟進行動。

將檢討圍標刑事化

對於社會有聲音建議將圍標等反競爭行為刑事化，商務及及經濟發展局正與競爭事務委員會緊密合作，從立法及其他層面多角度檢討現行競爭制度，並會考慮《競爭條例》實施至今的情況及參考其他司法管轄區的經驗，以加強對相關行為的阻嚇力。

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