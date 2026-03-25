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議政隨想︱譚鎮國：《專屬法例鬆綁 北都發展再提速》

政情
更新時間：07:30 2026-03-25 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-25 HKT

特區政府正制定香港首個五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃，北部都會區發展相信將會是重要一環。政府接連推出重大措施，展示對北都的重視；公布北都專屬法例的立法建議，決心為制度拆牆鬆綁、創造發展空間，另外又注資100億元作為洪水橋產業園有限公司的起始基金，同樣展示以創新及產業帶動北都發展的決心。

北都專屬法例針對規劃地政、工程建設及產業營運三大目標，全面涵蓋簡化城市規劃程序、加快收地補償支付、便利創新建築技術採用、簡化噪音許可證申請、便利跨境要素流動及就指定地區成立法定公司六大範疇。內容既回應了加快發展程序的要求，亦為日後發展中可能遇到的新情況，創造應對的空間，採用「主體法例為主、附屬法例補充」的模式，令北都發展即使面對年期長、變數多的挑戰，也可以確保核心制度穩定，適時以附屬法例調整，是前瞻性和可持續性並存的安排。

北部都會區已踏入收成期，首個片區項目亦正招標。資料圖片
北部都會區已踏入收成期，首個片區項目亦正招標。資料圖片

我一直推動北都發展要以產業帶動，政府成立「洪水橋產業園有限公司」並注資100億作為起始資金，不僅為基礎建設及初期營運提供重要的財政基礎，也具牽頭作用，帶動私人資本投資產業。當然，要招商引資，完善政策配套亦是關鍵。我將持續推動政府儘快推出稅務優惠、人才配套、跨境要素流程動等措施，吸引企業落戶，加快北都發展，讓市民早日共享成果。

北部都會區已踏入收成期，首個片區項目亦正招標。在此關鍵時期獲得法例及財政支持，讓外界看見北都發展未來無限可能，推動其邁向更高質量發展，為國家發展大局貢獻力量。

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