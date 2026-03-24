博鰲亞洲論壇︱李家超：香港循三方向促進全球發展 願與海南自貿港優勢互補

行政長官李家超今日（24日）出席博鰲亞洲論壇2026年年會分論壇。他在社交平台表示，今年是博鰲亞洲論壇25周年，他在年會分論壇「全球自由貿易港發展論壇」上致辭時，祝賀論壇所取得的豐碩成就，並提到國家「十五五」規劃綱要指出，要高標準建設海南自由貿易港，高水平實施全島封關運作。海南已啟動全島封關運作超過3個月，貿易投資更開放便利，成為國家持續推進自由貿易和對外開放的重要示範。

香港長期堅守對自由貿易和多邊主義承諾

李家超提到，面對地緣政治與保護主義挑戰，中國堅定支持開放包容的多邊貿易體系。香港憑藉「一國兩制」優勢，擁有健全法治、資金人才自由流通、簡單低稅制等傳統優勢，獲評為全球最自由經濟體，長期堅守對自由貿易和多邊主義的承諾。

香港願與海南自貿港優勢互補

李家超表示，為促進全球發展，香港未來將從三大方向作出努力。第一，積極拓展全球貿易網絡並致力於加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)；第二，善用香港遍布全球的經貿網絡，透過「內地企業出海專班」協助內地企業「走出去」，同時連結全球投資者以及香港的專業服務；第三，推動區域經濟發展和繁榮，全力支持國家主辦2026年亞太經合組織(APEC)會議，並利用香港承辦APEC財政部長會議的契機，深化區域合作。香港願與海南自貿港優勢互補，與全球夥伴攜手共建開放和繁榮的未來。

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