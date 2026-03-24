特首顧問團︱政府宣布委任4名新成員 包括李彥宏、孫飄揚、徐滔、張文 任期4.1生效

政府今日（24日）宣布委任四名特首顧問團新成員。有關任期由2026年4月1日起生效，至2027年6月30日止。

行政長官李家超說，特首顧問團自2023年成立以來，一直就香港的策略性發展向行政長官提供寶貴且具建設性的意見。獲委任的新成員均是硬科技及生命科技等前沿領域的業界翹楚，他們的參與將進一步拓展特首顧問團的專業領域。

李家超表示，期待顧問團成員在香港主動對接國家「十五五」規劃的背景下，繼續就香港如何鞏固提升國際競爭力、更好融入和服務國家發展大局、深化國際交往合作等重點議題出謀獻策，開創香港高質量發展新局面。

最新的顧問團成員名單如下：

主席：行政長官

成員（按英文姓氏字母排序，新委任成員以 * 號標示）



經濟高質量與持續發展：



李民斌

馬時亨教授

黃志祥

沈聯濤

蘇澤光

唐英年

趙國華

吳光正

楊敏德

趙令歡

朱民博士



創新與創業：



查毅超博士

周勝馥

韓璧丞博士

葉玉如教授

李開復博士

李彥宏*

單偉建

Michael Spence教授

孫飄揚博士*

譚允芝資深大律師

蔡崇信

王興興

黃子欣博士

徐滔*

盛智文博士

張文*



區域與環球協作：



白德利

陳智思

蔡冠深博士

諸立力

馮國經博士

洪丕正

Colm Kelleher

林建岳博士

謝仕榮博士

杜嘉祺

董立均



列席：

政務司司長

財政司司長

律政司司長

行政長官辦公室主任

特首政策組組長

顧問團是一個高層次的諮詢組織，就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。顧問團按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。特首政策組是顧問團的秘書處，負責提供研究和秘書處支援。