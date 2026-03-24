特首顧問團︱政府宣布委任4名新成員 包括李彥宏、孫飄揚、徐滔、張文 任期4.1生效
更新時間：17:29 2026-03-24 HKT
發佈時間：17:29 2026-03-24 HKT
發佈時間：17:29 2026-03-24 HKT
政府今日（24日）宣布委任四名特首顧問團新成員。有關任期由2026年4月1日起生效，至2027年6月30日止。
行政長官李家超說，特首顧問團自2023年成立以來，一直就香港的策略性發展向行政長官提供寶貴且具建設性的意見。獲委任的新成員均是硬科技及生命科技等前沿領域的業界翹楚，他們的參與將進一步拓展特首顧問團的專業領域。
李家超表示，期待顧問團成員在香港主動對接國家「十五五」規劃的背景下，繼續就香港如何鞏固提升國際競爭力、更好融入和服務國家發展大局、深化國際交往合作等重點議題出謀獻策，開創香港高質量發展新局面。
最新的顧問團成員名單如下：
主席：行政長官
成員（按英文姓氏字母排序，新委任成員以 * 號標示）
經濟高質量與持續發展：
李民斌
馬時亨教授
黃志祥
沈聯濤
蘇澤光
唐英年
趙國華
吳光正
楊敏德
趙令歡
朱民博士
創新與創業：
查毅超博士
周勝馥
韓璧丞博士
葉玉如教授
李開復博士
李彥宏*
單偉建
Michael Spence教授
孫飄揚博士*
譚允芝資深大律師
蔡崇信
王興興
黃子欣博士
徐滔*
盛智文博士
張文*
區域與環球協作：
白德利
陳智思
蔡冠深博士
諸立力
馮國經博士
洪丕正
Colm Kelleher
林建岳博士
謝仕榮博士
杜嘉祺
董立均
列席：
政務司司長
財政司司長
律政司司長
行政長官辦公室主任
特首政策組組長
顧問團是一個高層次的諮詢組織，就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。顧問團按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。特首政策組是顧問團的秘書處，負責提供研究和秘書處支援。
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