林定國率法律代表團訪滬 推廣香港專業服務 晤上海巿領導促進交流合作

律政司司長林定國一連兩日率領由香港律師會、香港大律師公會，以及本地和國際律師事務所等代表組成的約40人代表團訪問上海，出席圓桌會議推廣香港的專業法律服務，並與上海巿領導會面促進兩地的交流和合作。

推廣香港法律樞紐優勢

林定國昨日（23日）展開在上海的訪問行程。他與代表團上午到一間互聯網科技公司在華東的總部參觀，了解內地企業的發展情況和業務需要。林定國其後到訪上海巿司法局，與上海市司法局黨委書記、局長顧全會面，就加強兩地法律和仲裁調解業界的專業合作和涉外法律人才交流培訓等工作交流意見。

昨日下午，林定國一行出席滬港律師和企業圓桌會議及交流晚宴，推廣香港作為國際金融中心和國際法律樞紐，可發揮其普通法制度和法律及爭議解決服務的優勢，協助內地企業出海。與會者就內地企業出海趨勢、有關以香港作為融資平台的法律事宜、管控跨境交易和投資的法律風險，以及處理涉外商業糾紛等議題作出深入交流。

林定國：香港普通法體系是內地企業出海理想跳板

林定國表示，香港的普通法體系與國際商業規則高度接軌，匯聚大量熟悉國際規則的法律和其他專業人才，加上其高效、公正的爭議解決服務，能在內地企業國際化的過程中，提供全方位的專業支持，是內地企業出海的理想跳板。他期望香港法律業界與內地同行緊密合作，建立聯營或戰略合作關係，助力內地企業在國際市場上行穩致遠。

今日上午（24日），林定國和代表團與上海巿高級人民法院副院長王光賢會面，就兩地司法實踐及加強人才培訓方面交流經驗。林定國隨後與上海巿副巿長盧山會面，了解上海的最新發展，並介紹香港在「一國兩制」下擁有穩健的普通法制度和「內聯外通」的獨特優勢，可在法律等專業服務範疇上助力上海企業進一步對外發展。