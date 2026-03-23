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林定國率法律界代表團訪滬杭寧 冀深化合作對接「十五五」規劃

政情
更新時間：18:22 2026-03-23 HKT
發佈時間：18:22 2026-03-23 HKT

律政司司長林定國率領香港法律業界代表團，展開在上海、杭州和南京的訪問行程。林定國期望透過是次訪問，為滬港雙方搭建務實專業的交流平台，深化兩地法律業界合作，共同協助內地企業「走出去」，以對接國家「十五五」規劃。

滬港圓桌會議探討企業「走出去」

由律政司主辦的「滬港律師和企業圓桌會議」，是代表團上海首站的重點活動，吸引近200位來自兩地的律師、企業及仲裁界代表參與。林定國在會上表示，期望透過會議為滬港雙方搭建務實而專業的交流平台，讓香港法律專業可為企業在國際化的每個階段，提供由前期戰略佈局、落地融資，到後續爭議解決及權益保障的全方位專業支援。

他指出，全國兩會早前通過「十五五」規劃綱要，明確支持香港鞏固提升其國際法律及解決爭議服務中心等地位，香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色將更顯重要。香港的普通法法律體系與國際商業規則高度接軌，加上內地律師熟悉國情、香港律師連接國際的優勢，兩地強強聯手，定能為企業提供更高效的法律服務。

拜訪上海司法局深化合作

行程中，林定國亦拜訪了上海市司法局，與局長顧立及其團隊會面，雙方就深化滬港法律業界業務合作、強化涉外法律人才培養，及促進兩地在仲裁及調解業界的合作等議題交換意見。林定國相信，隨着兩地加強協作，滬港法律服務機構必能優勢互補，攜手提升區域法治水平與專業競爭力。

代表團同日亦到訪了騰訊華東總部。林定國表示，是次行程展現了滬港法律合作的緊密聯繫與巨大潛力，感謝上海市司法局、上海市律師協會等單位的大力支持，並期待未來兩地法律界繼續並肩同行，攜手推進法治建設。

圖片來源：林定國fb

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