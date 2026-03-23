民建聯換屆︱正副主席連任 李聖潑掌監委會 盧文端改任會務顧問

立法會第一大黨民建聯早前舉行執委會改選，選出新一屆領導層，新領導層今日（23日）會見傳媒。陳克勤連任主席，陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌連任副主席；莊惠明連任司庫，葉傲冬連任秘書長，副秘書長則由觀塘區議員張琪騰，取代屯門區議員葉文斌；全國人大代表李聖潑接替全國僑聯前副主席盧文端，擔任監委會主席，盧文端改任會務顧問。

副秘書長換人 張琪騰取代葉文斌

陳克勤肯定葉文斌過去兩年半的工作表現，但表示希望透過崗位輪換訓練更多年輕人，讓他們「更有擔當、有作為」。

陳克勤感謝團隊在過去兩年半努力不懈，協助民建聯在提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界四個方向取得一定成績。他表示，民建聯將全面探討未來工作方向，以及在行政主導下的責任、角色和任務，並制定相關工作計劃。

民建聯主席陳克勤重申，若黨員有任何違法行為，民建聯絕不容忍。

新一屆民建聯領導層：

主席：陳克勤

副主席：陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌

秘書長：葉傲冬

副秘書長：張琪騰

司庫：莊惠明

監委會主席：李聖潑

第 18 屆執委會委員名單（57 人、按筆劃順序）：

丁江浩 古揚邦 朱立威 朱麗玲 何俊賢 余仲良 呂堅 李家良

李幗喜 周浩鼎 林心廉 林德成 姚銘 施永泰 柯創盛 洪連杉

洪錦鉉 胡綽謙 唐楚軒 祝慶台 張琪騰 梁熙 莊元苳 莊展銘

莊惠明 許華傑 郭芙蓉 陳克勤 陳勇 陳恒鑌 陳偉明 陳凱榮

陳博智 陳壇丹 陳學鋒 陸地 植潔鈴 黃冰芬 黃英豪 楊田田

楊學明 葉文斌 葉亦楠 葉傲冬 葛珮帆 董健莉 劉天正 劉佩玉

劉毅 潘卓斌 潘景和 鄭泳舜 黎榮浩 蕭煒忠 賴嘉汶 顏汶羽

關浩洋

新執委（9 人） ：李幗喜、唐楚軒、祝慶台、莊展銘、陳壇丹、楊田田、葉亦楠、劉毅、賴嘉汶

宏福苑聽證會︱要求黃碧嬌配合獨立委員會調查

被問到宏福苑大維修當中擔任法團顧問的大埔區議員黃碧嬌，被獨立委員會要求提供相關資料，亦質疑黃碧嬌出任監委會成員會否影響監委會形象。陳克勤強調，已要求黃碧嬌配合委員會調查，重申若黨員有任何違法行為，民建聯將絕不容忍，若結果發現有行為不當，必定嚴厲處理。

記者：陳俊豪

攝影：吳艷玲