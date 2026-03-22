中國發展高層論壇︱陳茂波：全球綠色轉型決心不可擋 香港將貢獻綠色金融與科技力量

財政司司長陳茂波今早出席中國發展高層論壇2026的開幕式及專題研討會，並在下午的「全球綠色低碳轉型與可持續發展」專題研討會上發言。他表示，香港將致力以「綠色金融＋綠色科技」，為國家乃至全球的綠色轉型貢獻力量，並強調中國不僅是全球氣候治理的參與者，更是堅定的行動派與引領者，香港將堅定推進自身的碳中和目標。

倡綠色轉型應對氣候挑戰

陳茂波引述研究指出，至2050年，氣候變化每年或造成高達38萬億美元的經濟損失，而全球為實現《巴黎協定》目標，每年仍有逾4.4萬億美元的資金缺口。儘管個別國家取態有變，但全球綠色轉型的決心未減，當中中國貢獻了約三分之一的清潔能源投資。他指出，中國是全球氣候治理的堅定行動派與引領者，正穩步邁向「3060」雙碳目標，並透過「十五五」規劃，將綠色化植入產業升級與基建，加快全面綠色轉型。

港四大方向減碳 貢獻綠色金融

陳茂波表示，香港作為國家的特別行政區，同樣堅定推進碳中和，訂下2035年碳排放減半、2050年實現碳中和的目標，並已取得扎實進展，2024年人均碳排放已降至約4.4噸。香港將繼續循四大方向推進減碳工作，包括淨零發電、節能綠建、綠色運輸、全民減廢。

他指出，香港將發揮「綠色金融＋綠色科技」的雙重優勢，為區域作出貢獻，策略包括鞏固綠色金融樞紐地位，繼續領導綠色及可持續債務市場，並結合區塊鏈技術吸引更多綠色融資，同時推動標準對標國際；探索創新金融工具，透過基礎設施證券化及推出「巨災債券」等方式，為綠色項目引入資金，並將重大自然災害風險轉移至資本市場；培育綠色科技生態，積極投資前沿綠色科技，發揮「耐心資本」的功能，並協助國家的綠色科技出海。

陳茂波下午亦拜會了財政部部長藍佛安，雙方就「十五五」規劃、環球經濟形勢及加強兩地合作等議題作深入交流。財經事務及庫務局局長許正宇和證券及期貨監察事務委員會主席黃天祐亦參與會面。

陳茂波將於3月23日早上繼續在北京的行程，並於下午啟程回港。