Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

簡樸房︱房屋局簡介會拆解核證工作迷思 一位指明專業人士即可處理

政情
更新時間：13:42 2026-03-22 HKT
發佈時間：13:42 2026-03-22 HKT

《簡樸房條例》（第658章）已於本月1日生效。繼早前解答居民簡樸房核證費用預算，以及獨立水電錶安裝的最新安排後，房屋局局長何永賢今日再在社交平台發文，講解聘請專業人士為簡樸房進行核證工作的相關問題。

一位指明專業人士即可處理核證工作

房屋局團隊早前在深水埗舉行簡介會時，有業主關注是否要聘請很多專業人士。對此，房屋局副局長戴尚誠回應時澄清，坊間有誤解以為需要找很多專家進行核證，但事實並非如此。他解釋，業主在尋找專業人士時，可以問清楚是否全部「簡約房」要求均可做到，「等於大家做裝修，多數是一個承辦商」。

香港測量師學會會長謝志堅則表示，核證的工作只需一位指明的專業人士便可做到，但是需分開工程與核證的部分。工程不是核證的部分，只不過當進行工程的時候，需要符合法例的要求，必須要找一個適合的人進行。

房屋局表示，簡樸房的核證工作，可由註冊建築師、註冊專業工程師（建造、土木、結構、消防及屋宇裝備界別），以及註冊專業測量師（建築測量組別）三類指明專業人士進行。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-21 13:18 HKT
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
2026-03-21 10:30 HKT
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
21小時前
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
01:02
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
即時國際
6小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
4小時前
長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務
長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務
生活百科
5小時前
54歲女星癌細胞已擴散至大腦 曾接受16次化療去年再現兩症狀 已到癌末階段醫生認無能為力
54歲女星癌細胞已擴散至大腦 曾接受16次化療去年再現兩症狀 已到癌末階段醫生認無能為力
影視圈
20小時前
傳山西有男子被割下體陳屍街頭。
傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭
即時中國
3小時前
八両金31歲兒子近照樣貌再進化！八両仔被指撞樣Anson Lo 金價上升老竇金器全消失掀討論
八両金31歲兒子近照樣貌再進化！八両仔被指撞樣Anson Lo 金價上升老竇金器全消失掀討論
影視圈
5小時前