簡樸房︱房屋局簡介會拆解核證工作迷思 一位指明專業人士即可處理

《簡樸房條例》（第658章）已於本月1日生效。繼早前解答居民簡樸房核證費用預算，以及獨立水電錶安裝的最新安排後，房屋局局長何永賢今日再在社交平台發文，講解聘請專業人士為簡樸房進行核證工作的相關問題。

一位指明專業人士即可處理核證工作

房屋局團隊早前在深水埗舉行簡介會時，有業主關注是否要聘請很多專業人士。對此，房屋局副局長戴尚誠回應時澄清，坊間有誤解以為需要找很多專家進行核證，但事實並非如此。他解釋，業主在尋找專業人士時，可以問清楚是否全部「簡約房」要求均可做到，「等於大家做裝修，多數是一個承辦商」。

香港測量師學會會長謝志堅則表示，核證的工作只需一位指明的專業人士便可做到，但是需分開工程與核證的部分。工程不是核證的部分，只不過當進行工程的時候，需要符合法例的要求，必須要找一個適合的人進行。

房屋局表示，簡樸房的核證工作，可由註冊建築師、註冊專業工程師（建造、土木、結構、消防及屋宇裝備界別），以及註冊專業測量師（建築測量組別）三類指明專業人士進行。