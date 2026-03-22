北都四大發展區各設展館 發展局稱便利招商引資 即睇各大展館特色賣點

發展局局長為甯漢豪表示，北部都會區是香港未來經濟發展的重要引擎，具有巨大經濟價值和發展潛力，能創造大量職位和提升生產力，同時為市民創造綠色宜居的生活空間。為便利招商引資及讓市民了解並支持北都發展，政府先後於北都四個新發展區包括古洞北、粉嶺北、洪水橋/厦村和河套設立展館，以便公眾實地視察，更具體認識北都的發展潛力。

甯漢豪在網誌表示，北都總面積約300平方公里，涵蓋元朗區和北區的已發展新市鎮及新發展區，推動「南金融、北創科」的產業布局。設立與北都相關展館有助達到兩大目標，第一，讓社會了解並支持北都作為香港戰略增長區的發展。第二，招商引資，集中展示北都的潛力，以推動企業參與建設，並吸引企業落戶，推動產業集聚。政府近年已在中環展城館設置北都專區展覽，提升市民大眾的認識。

然而根據經驗，發現有興趣探討參與北都發展的企業往往希望近距離了解北都的最新進展並進行實地考察，因此近年亦於北都部分新發展區設立「衞星」展館，既展示該區特色，亦全面呈現北都的發展藍圖。

洪水橋／厦村展館以「匯聚•綻放」為主題

洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心採用組裝合成建築法建造，剛於本月完成搬遷與擴建工程，並已在日前正式開幕。展館以「匯聚•綻放」為主題，展示洪水橋／厦村新發展區及北都整體規劃與發展資訊，場內設有沉浸式數碼體驗區及生動呈現新發展區藍圖的沙盤模型，介紹區內智慧綠色交通網絡、豐富歷史文化資源，以及結合發展與生態保育的「基於自然的解決方案」。洪水橋／厦村新發展區定位為「高端專業服務和物流樞紐」，透過多元互動展示，參觀人士可加深了解該區的發展方向。

「河套科創築城館」商業及企業團體參觀佔八成

河套社區聯絡中心名為「河套科創築城館」，於2024年已啟用，共有三層，以互動體驗形式，全方位呈現河套區在創新科技、生態保育等領域的最新成果，至今已累計接待超過120個參訪團體，總參觀人數突破5000人次，其中商業及企業團體佔比達八成。館內設有豐富的展覽內容與先進的互動設施，全面介紹河套深港科技創新合作區香港園區的規劃及相關基建工程的進展。展館亦設有自然保育展示區，訪客可透過飛鳥模型裝置及生態區投影牆，認識不同物種的生境和特性，了解有關生態保育工作。未來會擴大「河套科創築城館」的展示內容，以涵蓋毗鄰新田科技城、馬草壟，以至整個北都的發展。

粉嶺北社區聯絡中心劃分為七大展區

粉嶺北社區聯絡中心於2023年開幕，館內展覽以「存在與流變」為主題，劃分為七大展區，呈現粉嶺發展今昔。中心至今舉辦了超過150場社區活動，積極連繫地區居民、學校及社區團體，共同推動社區發展，同時提升市民對北都的認識。最受學生歡迎的就是模擬駕駛遊戲，透過多個螢幕，體驗飛馳於粉嶺繞道（東段），了解相關基建發展。另外，訪客可透過全息投影技術與立體模型，從不同角度了解新發展區全貌，以至北都整體發展。中心也記錄了北區街坊的人文故事，透過訪問北區不同年齡層的市民，訴說北區今昔，將基建藍圖轉化為對未來北都的生活展望。

北都核心展廳爭取2027年啓用首階段

至於古洞北是北都最早進入建造階段的新發展區，原來設立的社區聯絡中心規模較小、主要用作發放資訊並且不設展覽空間，因此計劃在古洞北新發展區設立一個較大型、「一館多用」的北都核心展廳。這個新展廳鄰近即將於2027年啓用的東鐵線古洞站，交通便利，而塱原自然生態公園亦在毗鄰，參觀展廳的人士可以順道遊覽該公園，了解北都「發展與保育並行」的理念和成果。

北都核心展廳將採用更多創新科技，打造全景式互動平台，多媒體展示、多角度呈現北都作為香港未來發展的新引擎，並爭取於2027年啓用首階段。

