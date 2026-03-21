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律師會參與警隊山頂警署燒烤聚會 攜手推動青年法治教育

政情
更新時間：22:39 2026-03-21 HKT
發佈時間：22:39 2026-03-21 HKT

「青Teen 講場」是香港律師會的年度旗艦活動，旨在向青少年傳遞知法守法的重要訊息。其中「大灣區識法交流團：灣區『法』展創明teen」是該計劃下的重點項目，此交流團不僅是律師會加強法治教育及推動跨境合作的重要活動，更體現了中英雙語法律能力與普通法制度在促進大灣區發展中所擔當的關鍵角色。

律師會應邀參與警務處在山頂警署舉辦的年度燒烤聯誼活動

律師會今日（21日）應邀參與香港警務處在山頂警署舉辦的年度燒烤聯誼活動。律師會多位理事、「青Teen講場」籌委會成員，以及2025年大灣區交流團的隨團導師與學生共同出席，現場氣氛熱烈融洽。

參加者在警務人員的引領下參觀了山頂警署，深入認識這座歷史建築的背景與警隊日常工作。香港律師會會長湯文龍與香港警務處港島總區指揮官區永樑助理處長也一同參與燒烤活動，並與在場人士親切交流，探討社區協作及青少年發展議題。

湯文龍強調「青Teen講場」及其大灣區交流團對青少年法治教育的重要性，並感謝警務處與律師會長期以來的緊密合作，以及「青Teen講場」籌委會成員和隨團導師的積極支持。他同時呼籲更多律師會會員加入義務律師行列，支持「青Teen講場」未來的法治教育活動，共同為年輕一代舉辦更多具啟發性的項目，培育知法、守法的未來棟樑。

是次活動不僅促進了律師會與警務處之間的友誼與互信，更彰顯雙方共同推動社區參與、關懷青少年成長的堅定承諾。律師會將繼續與各界持份者攜手協作，透過多元活動聯繫社會各界，傳承法治精神。

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