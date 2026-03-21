兩會精神分享會｜ 湯文龍 : 律師會將推動法律界發揮優勢 服務國家「十五五規劃」下高質量發展

在今年3月進行的全國兩會期間，第十四屆全國人民代表大會第四次會議審議並通過了政府工作報告以及《十五五規劃綱要》，為國家以及香港未來的發展定下前瞻性藍圖。香港律師會會長湯文龍於兩會精神分享會上，以視像錄影的方式發言，指在「一國兩制」下，香港是全國唯一實行普通法的司法管轄區，也是全球唯一同時以中、英語運作的雙語普通法司法管轄區。這使香港能夠提供國際間信賴的法律及爭議解決服務，將中國與世界其他地區緊密連接。這不僅是香港的競爭優勢，也是國家的重要制度資產。

香港律師會積極支持體育產業 致力加強體育領域仲裁與調解機制

他進一步指出，「十五五規劃」的發展有賴於一個高效、透明並與國際接軌的法律制度。尤其是在跨境貿易投資、創新以及爭議解決等領域，正正是香港能夠作出重要貢獻的領域。他亦分享香港法律界在航空航天、運動法律等新興產業，以至高端人才培訓等領域所發揮的價值。

律師會會長湯文龍。

他指香港律師會一直積極支持體育產業包括舉辦「運動法律盛會」，致力加強體育領域的仲裁與調解機制，並透過律師會的專屬培訓機構下設的普通法中心，推進普通法教育及專業交流，並與內地法學院校合作，培養涉外法治人才。同時，律師會亦積極透過外訪歐洲及中東，與國際法律和商界保持緊密聯繫，以鞏固國際社會對香港法律制度的信心。

他總結，香港律師會將推動香港法律界持續發揮其他城市無法複製的優勢，包括一個國際信任的雙語普通法制度，以及成熟的爭議解決生態系統 ，並以法治為基礎聯通國際，服務國家在「十五五規劃」下的高水平對外開放及大灣區的高質量發展。



