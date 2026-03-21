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林定國3.22率團訪滬寧杭 出席滬港律師和企業圓桌會議 加強兩地交流合作

政情
更新時間：16:22 2026-03-21 HKT
發佈時間：16:22 2026-03-21 HKT

律政司司長林定國明日（22日）率領由香港律師會、香港大律師公會，以及本地和國際律師事務所等代表組成約40人代表團，啓程訪問上海、杭州和南京，加強香港與內地法律業界交流，促進在法律及爭議解決服務方面的合作。

訪問期間林定國將分別與當地領導會面

林定國將率領代表團在上海出席滬港律師和企業的圓桌會議，並到訪上海司法部門和機構。在杭州期間，代表團會與浙江省法律界代表進行交流座談，以及參觀當地涉外法律機構。其後，林定國將前赴南京，出席「江蘇——香港法商融合服務平台」揭牌儀式。在內地訪問期間，林定國將分別與當地領導會面。

林定國將於3月26日結束訪問返港。在他離港期間，律政司副司長張國鈞將署理律政司司長職務。

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