吳秋北、簡慧敏柴灣聯合議辦開幕 陳國基籲議員和政府同心協力、出謀獻策

工聯會會長兼立法會議員吳秋北、選委界立法會議員簡慧敏，聯手成立第二個聯合辦事處，選址柴灣小西灣邨，今日（21日）舉行開幕儀式。政務司司長陳國基到場祝賀，他致辭時表示，立法會議員作為管治團隊的重要組成部分，應和政府同心協力、出謀獻策，推動香港向前發展。政府在推動改革過程中，需要議員提供專業意見、務實建議，將市民聲音帶入議會，使政策更貼近民情。

陳國基：二人聯手定能發揮「一加一大於二」疊加力量

陳國基表示，該辦事處不僅是兩位議員服務街坊的新起點，也是凝聚社區力量的重要基地。他相信辦事處將成為街坊分享心事、表達訴求和獲得支援的「好地方」。

陳國基指出，吳秋北身兼行會成員，無論香港整體發展或貼地的社會民生議題，都積極參與；而簡慧敏憑她法律專業背景，及回饋社會的熱誠，一直都默默耕耘，服務香港，相信二人「強強聯手」，定能發揮「一加一大於二」疊加力量，為街坊提供貼心、全面、專業、到位的支援服務。

吳秋北：辦事處成立象徵「民生無小事」

吳秋北表示，辦事處成立能匯聚社會各方領袖，象徵「民生無小事」。他承諾，會更有機地結合政府、立法會、區議會及關愛隊的工作，持續推進社區發展，並保障「打工仔」權益。

吳秋北憶述自上屆起已和簡慧敏並肩作戰，在維護國家安全、完善地區治理及民生工作上均取得不少成績。他會確保民情上達、施政下達，做好社區建設與民生改善工作。

簡慧敏：承諾辦事處會做好義工服務

簡慧敏引述國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍對立法會議員提出的5點期望，其中一項是熱心服務市民，增加「落區」，急市民所急。她指出，新辦事處設於地舖，提供「貼地」服務。

至於夏寶龍提醒立法會議員「支持政府不缺位，監督政府不錯位」，與政府「同唱一台戲」，一同為市民謀福祉，簡慧敏承諾辦事處會做好義工服務，並非「得個招牌喺度」。

簡慧敏亦期望能將自己在金融及法律界累積的經驗帶入社區，處理市民關心議題，如強積金、金融防騙等。

記者、攝影：李健威