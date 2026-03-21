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香港五年規劃｜陳仲尼指可廣泛收集銀行及保險業界意見 吳傑莊關注創科及產業升級

政情
更新時間：11:13 2026-03-21 HKT
發佈時間：11:13 2026-03-21 HKT

特區政府將主動對接「十五五」規劃綱要，為港制定首份5年規劃，初步計劃在6個範疇進行專題諮詢，包括與立法會舉行專題諮詢會議。港區人大代表、選委界議員陳仲尼今早（21日）在電台節目表示，自己將擔任金融政策專題的召集人。他指出，「十五五」規劃有多項內容涉及金融，香港作為國際金融中心，可以服務國家發展大局。他形容特區政府今次制定首份5年規劃是「破天荒」，認為「智慧在民間」，可透過廣泛諮詢，收集銀行及保險業界等意見，再與政府商討並提出建議。

政府換屆不影響規劃延續性

被問及現屆政府任期將於明年6月結束，會否影響5年規劃的延續性，陳仲尼相信規劃不會因政府換屆而偏離，但可能因應進度作出微調。

陳帆：按社會發展需要推進5年規劃工作

至於澳門的5年規劃內容是否值得香港參考，全國政協委員、選委界議員吳傑莊認為，可借鑑鄰近地區做法，相信90位議員可按各自專長，協助政府制定首份5年規劃。他關注創科及產業升級，提到「十五五」規劃涉及量子計算和商業航天等範疇，認為香港擁有龐大資金池，可協助集資，配合相關發展需求。

同場出席節目的港區人大代表陳帆形容，這將是「香港人的5年計劃」，不僅由政府規劃，亦有全民及企業參與，未來會按社會發展需要推進工作。

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