陳茂波繼續訪京行程 拜會國家金融監督管理總局局長李雲澤

財政司司長陳茂波今日（20日）繼續在北京的訪問行程。他到訪了金融發展與監管及宏觀經濟規劃的相關機構，其中包括拜會國家金融監督管理總局局長李雲澤。

陳茂波介紹香港最新經濟和金融狀況

在相關的會面上，雙方就國家和環球的經濟和金融情況以及發展形勢、「十五五」規劃綱要的思路和重點工作方向，以及香港如何對接好國家發展戰略、更好服務國家發展大局，深入交流意見。陳茂波亦介紹了香港最新的經濟和金融狀況，提到在國家的堅實支持下，香港經濟整體穩步向好發展。他表示，在行政長官的領導下，香港特區正全速制定香港首個五年規劃，積極主動融入和服務國家發展大局。

（左起）證券及期貨事務監察委員會主席黃天祐、財經事務及庫務局局長許正宇、國家金融監督管理總局局長李雲澤、陳茂波和中央財經委員會辦公室副主任徐冬寧合照。

其中，在金融領域，香港會兼顧統籌好發展與安全，提升現有優勢與開拓新興領域齊頭並進，穩步推進金融服務的多元化和高質量發展，鞏固和提升香港國際金融中心的地位，貢獻國家金融強國建設。此外，亦會善用自身優勢，貢獻國家現代化產業體系建設和科技自立自強，尤其在匯聚國際高端人才、以及通過北部都會區與大灣區兄弟城市聯動發展，推動科技創新和產業創新。

財經事務及庫務局局長許正宇、香港金融管理局總裁余偉文、證券及期貨事務監察委員會（證監會）主席黃天祐、證監會行政總裁梁鳳儀等出席了全部或部分會面，並各就其工作範疇作出匯報。陳茂波本周末（21及22日）將出席中國發展高層論壇2026及相關活動。