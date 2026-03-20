林定國論多邊主義 核心要素歸納為3個「C」：香港是多邊主義堅定支持者

律政司司長林定國今日（20日）在社交平台發文指，國際商會香港區會（ICC-HK）今早舉辦圓桌會議，深入探討「貿易更新與多邊主義的未來」。他指在當前複雜多變的國際局勢下，議題顯得格外合時宜且具意義，他以「法治作為貿易基石：香港在強化多邊體系中的角色」為題進行了專題分享，指出香港是國際法治與多邊主義的堅定支持者，一直嚴格遵行國際貿易規則並積極參與相關制度運作。

林定國指出，多邊主義的核心要素可歸納為三個「C」：合作（Cooperation）、妥協（Compromise）與協調（Coordination）。面對任何單一國家都無法獨力解決的問題時，各國必須攜手合作、在分歧中達成可行安排，並協調各方行動。而要實現這三項要素，關鍵在於建構一套以規則為基礎的國際秩序，為國際法治提供堅實支撐，從而促進各國有效協作。

香港已與56個稅務管轄區簽訂避免雙重課稅協定

林定國指，香港是國際法治與多邊主義的堅定支持者，一直嚴格遵行國際貿易規則並積極參與相關制度運作。作為世貿組織（WTO）創始會員，香港在1997年後繼續以「中國香港」名義參與WTO。並積極與其他經濟體建立雙邊及多邊安排，至今已簽訂9份自由貿易協定、24份促進和保護投資協定，以及與56個稅務管轄區簽訂避免雙重課稅協定。未來，政府將繼續尋求加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並與卡塔爾、沙特阿拉伯、孟加拉、埃及和秘魯等國家商討投資協定。

當爭議出現時，林定國指香港依從適用程序以和平方式尋求解決。如在美國產地來源標記一案中，WTO專家組裁定美方做法違反世貿規則，但美國仍上訴至無法正常運作的上訴機構，做法令人遺憾，但此舉也證明若不遵守爭議解決規則，整個制度的可信度將會被削弱。林定國強調，香港始終透過制度表達立場，且從未被判定違反任何規則或法律責任。

香港積極更新法律框架以應對現代貿易新形勢

同時，香港積極更新法律框架以應對現代貿易新形勢，包括參與聯合國國際貿易法委員會（UNCITRAL）投資爭端解決改革工作、國際調解院在港運作提供爭議解決平台，以及透過本地立法落實《聯合國國際貨物銷售合同公約》，讓國際貨物買賣能夠在一套現代而統一的制度下處理。特區政府還將於今年稍後提出立法建議，把UNCITRAL《電子可轉讓記錄示範法》納入本地法律，配合貿易數碼化發展。

林定國提到，當今世界變亂交織，有些國家試圖以單邊主義和霸權取代多邊主義與規則，中國則以全球治理倡議促進建設更加公正公平的全球治理體系，共同構建人類命運共同體；在「十五五」規劃中亦明確要求推動公平公正、開放包容的國際經濟秩序；維護以WTO為核心的多邊貿易體制，全面參與WTO改革，反對保護主義和濫施關稅。憑藉「一國兩制」下的獨特優勢及在國家的帶領和支持下，有信心香港在維持和建構一個符合國際法治的國際經濟秩序方面，將作出更積極和重大的貢獻。