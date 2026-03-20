慢病共治｜議員倡下調年齡 局方稱年齡非單一考慮會根據風險作出調整

立法會衞生事務委員會今（20日）早上召開會議，討論基層醫療發展的最新進展。有議員建議將慢病共治計劃年齡下調，當局稱年齡非單一考慮，會根據風險作出調整。

選委界管浩嗚表示，長者的病症相對比較多，很多時都會轉介到醫生治療，費用相對高一點，未來可否與業界溝通，部分轉介到物理治療師處理，減少基層醫療的負擔。

鼓勵早預防早治療增服務點提升容量

署理醫務衞生局局長范婉雯表示，很關心老人化問題，亦明白將來80歲或以上的長者人數較多，因此當局鼓勵早預防、早治療，當局將於本年度開始，整合衞生署轄下長者健康中心服務到地區康健網絡，增設服務點提升服務容量。

醫務衞生局基層醫療健康專員彭飛舟補充，明白老齡化處理需要很多不同的服務提供者，去提供服務，因此去年修訂專職醫療條例，增加了非診斷、免轉介等新安排。他指在3種情況下，物理治療師都會增加對於痛症的做法，包括註冊中醫師在12個月內發出的證明書，中醫或物理治療師都可以提供服務。

考慮「醫藥分家」減低市民藥物負擔

專業動力方國珊表示，慢病共治計劃涵蓋45歲或以上，因為有很多年輕都患有「三高」、眼疾、牙科、失眠等，假設計劃效果良好，當局會否考慮調低年齡限制。她亦稱，社區藥物名冊計劃涵蓋400項藥物，但舉例治「三高」的藥物，市民或想要一些比較好的藥，當局會否考慮涵蓋該些藥物，以及考慮「醫藥分家」以減低市民的藥物負擔。

范婉雯表示，慢病共治計劃是一個3年計劃，當局已提前達標，而歲數不是單一考慮的因素，需要考慮到每個人在不同階段需要得到的預防及風險。彭飛舟補充，科學數據顯示45歲以上的風險會大幅提升，基層醫療除了人的年齡，都根據風險作出調整，舉例預防乙型肝炎共治計劃針對1988年以前出生的人士，若相關人士有「三高」都會一併處理。

醫務衞生局策略採購統籌處總監張偉麟表示，社區藥物名冊是為了參加基層醫療政府資助計劃的市民，可經此機制涵蓋大部分藥物需要，並在可負擔的水平得到藥物，而名冊內的藥物是由家庭醫生處方取藥或社區藥房配藥都可以，但不是循「醫藥分家」方向發展，希望市民多一個方法配藥，亦令家庭醫生及藥房配合為市民提供更多服務。

記者：郭詠欣

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