李家超：新一年粵港高水平合作將推上更高台階 為推進強國建設作出更大貢獻

廣東省粵港澳合作促進會今晚（19日）在香港舉辦「廣東省2026年春茗（香港）」，並宣布粵港澳三地共同成立「粵港澳企業出海專業服務聯盟」。行政長官李家超致辭時稱，香港與廣東一直堅持優勢互補、互利共贏精神，攜手推進粵港澳大灣區建設，服務國家高質量發展，在新一年相信粵港之間的高水平合作將推上更高台階，為兩地人民安居樂業共謀發展，為推進強國建設作出新的更大貢獻。

李家超：相信粵港高水平合作將推上更高台階

他回顧過去一年，香港與廣東共同見證大灣區內人流、物流、資金流、數據流闖出新高度、新廣度、新深度，而剛通過的「十五五」規劃綱要強調要鞏固提升粵港澳大灣區動力源作用，深化大灣區建設，強化科技創新、經濟發展、公共服務等方面規則銜接、機制對接，充分發揮重大合作平台先行先試作用，支持大灣區打造世界級城市群，為深化大灣區建設指明未來前進方向。

他指在新一年會團結奮進，為粵港合作迎來更廣闊發展空間，同時APEC財政部長會議定於今年10月在香港舉行，特區政府會發揮香港作為國際金融中心優勢，並與中央部委、廣東省和不同省市緊密對接，確保在香港舉辦的財政部長會議成功，一同通過促進地區宏觀經濟，推動實體經濟和金融市場發展。

王曦：廣東與香港始終是同心同行的好兄弟好夥伴

廣東省委常委、廣東省委統戰部部長王曦表示，廣東與香港文化同源，地緣相近、人緣相親，始終是同心同行的好兄弟好夥伴，廣東改革開放40多年來快速發展，從香港獲益良多，廣東人民對香港有一份特殊、不一樣的感情，看到香港經濟社會繁榮穩定發展，感到由衷高興。

他續稱，今年是「十五五」規劃開局之年，粵港合作正處於承前啟後繼往開來的關鍵時期，上個月廣東連續第四年在農曆新年開工第一天，召開了全省高質量發展大會，大會主題是製造業和服務業協同發展，而廣東省是製造大省，香港服務業則享譽全球，相信雙方能在制造業與服務業協同發展領域達成更多合作成果。他相信粵港澳同心同行，深化全方位合作，必定可以共同書寫大灣區建設新篇章，為強國建設民族復興作出新的更大貢獻。

「粵港澳企業出海專業服務聯盟」指導單位包括廣東省人民政府港澳事務辦公室、香港商務及經濟發展局、香港政制及內地事務局，以及澳門政策研究和區域發展局。聯盟成員單位包括5個服務組，即法律專業服務、會計專業服務、金融專業服務、信息科技專業服務、市場及品牌推廣專業服務，超過100個服務機構。

記者、攝影：郭詠欣