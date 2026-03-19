香港五年規劃｜李慧琼：立法會總動員協助 冀短期內敲定協同機制具體安排開展工作

行政長官日前宣布，會設立政府和立法會協同研究及意見收集機制，以配合和協助政府在行政主導下盡快制訂首份「香港五年規劃」。立法會主席李慧琼今日（19日）在社交平台發文，期望協同機制的具體安排可於短期內敲定及開展工作。

李慧琼指，今天立法會大會結束後，隨即聯同兩位總協調人陳振英和吳秋北，向全體議員介紹運作構思。

她表示立法會將總動員，以內務委員會早前成立的「香港主動對接國家十五五規劃小組委員會」的20位成員為基礎，連同其他所有議員，分成若干個工作小組，分工合作，與行政機關就多個專題收集意見，並進行研究及分析，即時匯集結果並提交政府。

李慧琼期望，協同機制的具體安排可於短期內敲定及開展工作，並做到行政長官的要求，於3至4個月內完成。政府將於今年第四季就「香港五年規劃」建議諮詢公眾，年底前公布正式文本。

她形容，協同機制是行政立法良性互動的破格創新安排，在此機制下，立法會作為香港特區最重要的民意匯集地，讓立法會可在政府構思重大發展願景和政策舉措的前期過程中提早參與，協助政府更有效掌握民情和業界意見，並欣見全體議員均熱切期待建言獻策，貢獻所長，協助和配合政府制訂「香港五年規劃」，攜手開創同心治港新格局。