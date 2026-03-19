立法會通過「配合國家擴大高水平對外開放」議案 議員促建穩定離岸人幣債券發行計劃

立法會大會今早（19日）續會，繼續辯論由選委界吳傑莊提出的「更好配合國家擴大高水平對外開放發展策略」無約束力議員議案。8項修正案及議案均獲得在席兩部分議員過半數支持通過。

陳振英：吸引不同類別離岸人民幣債券發行人

金融界陳振英表示，「十五五」規劃明確指出香港推進高水平對外開放，構建與高標準經貿規則相銜接制度及監管體制，並且優化開放布局，香港一定要積極發揮主觀能動性，精準對接國家大政方針，從超級聯繫人到超級增值人，是要求香港不僅要充當成為接連世界的橋樑，亦要善用自身優勢提升附加值，成為雙方合作得更好的催化劑。

就金融業來說，他指香港擁有全球最大規模的離岸人民幣資金池，提供多元產品和服務，應該在人民幣國際化中發揮更大作用，指出2024年離岸人民幣債券發行業務表現相當突出，發行額按年增長三成七，突破1萬億元，但為了進一步刺激市場交投，一定要建立更穩定離岸人民幣債券發行計劃，除了目前短中長期要增量發行外，亦應該吸引不同類別發行人，例如內地大型企業，甚至東盟「一帶一路」國家的央行及企業。

莊家彬：新質生產力能帶來創科突破

選委界莊家彬表示，要更好配合國家高水平對外開放，香港必須具備強大核心競爭力，最關鍵是創科發展，指出「十五五」規劃強調發展新質生產力，必須要因地制宜，這對香港尤其關鍵，香港發展新質生產力將會帶來科技創新及突破，令香港新興產業可實現跨越式發展，故在國家追求科技自立自強的大局中，香港不能只做旁觀者，本港擁有基礎科研實力，高度國際化的營商環境、健全的普通法制度，可在國家科技發展中擔當重要角色。

署理政制及內地事務局局長胡健民表示，全國兩會剛通過「十五五」規劃，立法會隨即就如何主動對接國家規劃，為香港抓準優勢定位提出議案，充分展現本屆議員對融入及服務國家發展大局，以及香港長遠繁榮穩定的擔當及積極作為。他又稱，議員的意見將為當局編制香港5年規劃，主動對接國家「十五五」規劃提供重要參考。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，特區政府制定首份香港5年規劃，當局定當緊密對接國家發展規劃，促進科技創新與產業創新深度融合，全力加速香港國際創科中心的建設，為國家科技強國建設貢獻香港力量。

她指當局會朝三大方向推進，包括高水平建設三大創科園區、五大研發機構，形成促進上中下游協同發展的新格局；其次是融入及服務國家現代化產業體系建設，推動香港新型工業化發展；第三是積極響應國家人工智能＋行動，推動及深化香港人工智能的全方位發展。

記者：郭詠欣