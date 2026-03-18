律師會晤深圳、澳門法律界代表團  就跨境法律服務合作等多項議題深入交流

香港律師會一直高度重視與中國內地法律界的專業交流與合作，致力推廣香港法律服務，為會員創造更多具實質意義的發展機遇。香港律師會今日( 18日 )接待了三個代表團到訪律師會，包括由香港城市大學舉辦的司法培訓課程學員、由澳門法律交流協進會會長黃景禧帶領的代表團，以及由深圳市前海管理局法治建設處副處長閆佳帶領的代表團。

就跨境法律服務合作深入交流

有關會議分別由香港律師會會長湯文龍和副會長黃巧欣主持，並由理事陳國豪、理事暨大中華法律事務委員會副主席鄭宗漢和徐凱怡，以及理事暨大中華法律事務年青律師附屬委員會主席譚雪欣共同參與。

除介紹香港法律專業概況及律師會角色外，雙方亦就多項大灣區相關議題進行深入交流，包括跨境法律服務合作，以及透過舉辦聯合專業活動及交流項目，發掘業務機遇，促進區內法律界的合作。

會上，湯文龍強調「法律先行」的原則，指出所有投資、融資及商業活動都須建基於法律確定性，並由優質的法律服務作為支撐。他亦指出，大灣區是深化法律及專業合作的重要平台，並表示律師會將與澳門及前海保持緊密合作，推動包括「甲乙有約（大灣區）」、考察團及互訪交流等活動，加強相互了解、培育法律人才，支持區域高質量發展。

香港律師會表示，是次交流進一步彰顯律師會推廣香港法律服務及加強與法律界同行務實交流的承諾。律師會將在此基礎上持續深化合作，推動更具體及長遠的協作發展。