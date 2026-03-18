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陳茂波訪京｜3.19出席「十五五開局研討會」 將拜會中央部委和金融監管機構

政情
更新時間：21:59 2026-03-18 HKT
發佈時間：21:59 2026-03-18 HKT

​財政司司長陳茂波今日下午（18日）將啓程前往北京，出席3月19日舉行的「國家新發展　香港新機遇　十五五開局研討會」、於3月22及23日舉行的中國發展高層論壇2026及相關活動，以及於3月23日舉行的內地與香港經貿合作委員會第8次會議。陳茂波在京期間，也會拜會多個相關的中央部委和金融監管機構。

陳茂波將在「十五五開局研討會」發表主旨演講

3月19日舉行的研討會由香港貿易發展局和中國香港（地區）商會舉辦、北京市相關單位及多個在京香港團體協辦，深入探討香港如何更好融入和服務國家發展大局，以及「十五五」規劃為港商帶來的巨大機遇，推動港人港商更積極參與規劃中各領域的新發展。陳茂波將會在研討會上發表主旨演講，而國家相關部委領導也會出席並發言。研討會包括專題研討環節，聚焦以香港優勢服務國家所需，以及香港如何更好支持國家現代化產業體系建設。

3月22及23日舉行的中國發展高層論壇2026由國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦，國家高層領導出席並講話，數百位跨國企業領袖及國際組織代表參與。今年論壇主題為「十五五」的中國：高質量發展與共創新機遇。陳茂波將會在研討會上發言。

3月23日舉行的內地與香港經貿合作委員會第8次會議由國家商務部部長助理袁曉明與陳茂波共同主持。會議將回顧兩地經貿領域所開展的工作，並討論下一步的合作方向。

許正宇和丘應樺同日啓程前往北京

財經事務及庫務局局長許正宇和商務及經濟發展局局長丘應樺今日也會分別啓程前往北京，他們聯同目前正在北京訪問的創新科技及工業局局長孫東，將會陪同陳茂波參與部分有關活動。

陳茂波將於3月23日下午啓程返港。他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。許正宇將於3月22日傍晚啓程返港。許正宇離港期間，財經事務及庫務局副局長陳浩濂將署任財經事務及庫務局局長。丘應樺將於3月23日下午轉往四川及貴州訪問，並於3月28日下午啓程回港，丘應樺離港期間，商務及經濟發展局副局長陳百里將署任商務及經濟發展局局長。

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