議員倡改組商經局為「商務及國際合作局」 整合招商引資工作 吸引國際企業人才

國家「十五五」規劃的開局工作已全面啟動，其中強調「擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面」，香港必須在國家發展大局中找準定位。選委界吳傑莊提出「更好配合國家擴大高水平對外開放發展策略」議案，有8位議員動議修正案。

吳傑莊：香港要更有動力對接「十五五」規劃

吳傑莊表示，國家邁向新一個五年的發展階段，香港要更加有動力，在引擎上加裝一個「turbo（渦輪）」，用更高角度、更強動力、更果敢革新思維，對接「十五五」規劃綱要，回應國家對香港的期許，做到「健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制」。

吳傑莊建議政府可以研究將現有的商經局，改組為「商務及國際合作局」，負責整合各部門不同界別的招商引資工作，避免資源錯配、分散和重疊；縱觀國際全局，統籌和制定整體策略，加強國際合作關係，以吸引環球企業和人才等。

他亦建議，整合「一帶一路」辦公室和15個海外經貿辦事處工作，成立一個「國際合作處」，將「一帶一路」專员的職責和身份定位提升，作為「國際合作處」處長，統一管理海內外招商引資及經貿聯繫工作。同時，亦可以研究重新佈置和分配駐外經貿辦事處，招攬有實力創科、文化產業到香港落戶投資，增強內地企業出海的成功率，並向相關地區說好中國故事。

譚鎮國：讓北都成國家對外開放「試驗田」及「示範區」

選委界譚鎮國表示，多位議員的修正案都提出助力企業「併船出海」，推動粵港澳大灣區標準與國際接軌，以及強化香港「內聯外通」的樞紐功能，相信政府「出海專班」搭建好的一站式平台加上香港專業服務，會成為拉動企業出海重要力量。

他亦指，政府正制定香港首個五年規劃，相信北都發展會是重要一環。北都將設立的專屬法例相信有助突破現有制度瓶頸、「拆牆鬆綁」，建立一套更靈活、更開放的體系，讓北都早日成為國家高水平對外開放的「試驗田」及「示範區」。

范駿華 : 香港須以更大擔當服務國家整體發展布局

選委界范駿華表示，香港有條件在國家對外開放大局中擔當更重要角色。面對新形勢、新任務，香港要在不同範疇主動對接國家戰略，以更大擔當服務國家整體發展布局。他支持大部分議員提出的修正案，但對體育、演藝、文化及出版界霍啟剛修正案中提及的「要將香港國際機場納入國家民航體系」有所保留，希望政府在接納有關意見前，可以先徹底瞭解《基本法》第128至135條的條文，確保優化航空體系的各項措施，都能在符合「一國兩制」及基本法的前提下進行。

陳曼琪倡打造銀髮經濟融資樞紐

選委界陳曼琪支持議案，她認為香港須發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鞏固提升「四中心、一高地」，加快新興領域建設，助力大灣區打造為世界級城市群，對接國家高水平對外開放。

她就香港五年規劃提出4項建議，善用香港國際金融中心優勢，打造銀髮經濟「融資樞紐」；提升香港國際貿易中心地位，強化信用風險防範；加快北部都會區及河套合作區高質量發展；深化香港國際法律及爭議解決服務中心地位；設立河套綜合專業服務大樓，為出海企業提供一站式香港國際專業服務。

記者：曹露尹