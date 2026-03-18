立法會通過「無家者友善政策」議案 議員倡延長宿位期限至兩年 孫玉菡：輪候者入住更困難

本港存在一群長期被社會遺忘、生活在邊緣的無家者。選委界管浩鳴今（18日）在立法會大會提出「制訂全面的『無家者友善政策』，構建關愛共融社會」議案，選委界文頴怡提出修正案，經修正的議案獲得通過。

無家者登記人數驟降 議員憂隱蔽個案被低估

管浩鳴引述社署數據指，2024/25年本港登記的無家者人數約有750人，遠低於2022/23年度的1,441人，關注是人數減少，還是實際數字遠超於此，因社署系統未能涵蓋未被接觸的隱蔽個案。

管浩鳴提到，有部門在處理無家者問題時，以強硬的手法驅趕，認為做法無助解決問題，長遠而言都要在根源上著手。他建議政府考慮將宿位的期限延長至2年，並改善宿舍環境，例如增加人均休憩面積、增設醫療室，以及提供輔導服務。

管浩鳴亦建議，政府研究為無家者提供以康復為本的「一站式住宿服務」，並希望政府拆牆鬆綁，讓無家者能夠更容易接觸現有醫療系統。就業支援方面，他建議政府與社區組織合作，為無家者提供生涯規劃、就業技巧培訓等服務，並配對適合無家者的工作機會。同時，政府也應向僱主提供資助和培訓，協助無家者逐步重建職業生涯。

議員：公園長櫈凸起扶手變相進行驅逐

文頴怡贊同原議案中提到，要消除對無家者的歧視和標籤，才可以幫助他們真正重拾尊嚴。她指，公眾對無家者的尊重和包容程度，視乎政府政策取態和力度，加強宣傳教育必不可少，同時希望執法部門人性化處理，深夜時分盡量包容無家者，不要一味強行驅趕甚至清走其物品，亦避免增加一些對無家者不友善設施，例如公園長櫈中間凸起的扶手手柄，認為這變相對無家者進行驅逐，被逼去其他地方過夜，增加社工以及露宿者綜合服務隊去接觸他們的難度。

保險界陳沛良表示，超過六成資助宿位只限住半年，且多有嚴格門禁或作息要求，不符合部分無家者工作或生活需求，導致即使有宿位也不願意入住。他關注當局可否將資助宿位的宿期由半年延長至一年或更多時間，並認為面對女性無家者比率上升，當局亦應調整男女宿位比例。

孫玉菡：延長期限會令輪候者感入住困難

勞工及福利局局長孫玉菡回應指，6個月的住宿期限需平衡兩個因素，一是期限之內，當局是否有足夠空間及時間盡可能幫助露宿者；二是需考慮輪候時間，若延長已入住露宿者的住宿期限，會令正在輪候的露宿者感到入住困難。

至於女性露宿者問題，孫玉菡表示，按性別區分，少於五分一為女性露宿者，多於五分四則為男性，但為女性露宿者提供的宿位按比例計，大約佔四分一，略多過男性。

他亦指，露宿者露宿的原因不盡相同，例如因為失業或租金昂貴以致無法找到可負擔的居所、與家人出現關係問題而選擇露宿生活等。隨相關困難獲解決，部分露宿者會選擇脫離露宿生活，重新融入社會。社署及其津助的露宿者綜合服務隊及服務單位，會繼續按露宿者的情況提供服務，以解決他們的緊急福利需要，並協助他們脫離露宿生活，重新融入社會。

記者：曹露尹