《習近平經濟文選》、《習近平與大學生朋友們》繁體版發布 李家超：激發市民投身國家建設使命感

聯合出版社今日（18日）舉辦《習近平經濟文選》第一卷和《習近平與大學生朋友們》第一、第二卷繁體版新書發布會暨出版座談會。行政長官李家超致辭時稱，相信這些作品將帶領大家更全面理解國家發展大局，激發起市民積極投身國家建設的熱情和使命感，一同為中華民族偉大復興貢獻香港力量。

李家超：習近平為年輕人指明了前行方向

他續稱，《習近平經濟文選》系統收錄了國家主席習近平關於經濟建設的報告、講話、指示等，深入闡釋習近平堅持穩中求進的工作總基調和新發展理念，探討以新質生產力推動高質量發展。他亦稱這部文選收錄了國家經濟發展實踐的重要理論，指出經濟發展要始終與人民心心相印、團結奮鬥，引領讀者思考如何更好服務國家經濟在不同領域的蓬勃發展。

《習近平與大學生朋友們》第一及第二卷，收錄多篇訪談，記錄了習近平主席與青年學子親切交流的情況。李家超表示習近平通過勉勵青年堅定理想信念，勇於創新創造，為年輕人指明了前行的方向，樹立了「做青年朋友的知心人、青年工作的熱心人、青年群眾的引路人」的典範。

他指，世界百年變局加速演進，國際力量對比深刻調整，面對世界變亂交織、動盪加劇，外部環境的不確定性、不穩定性持續增強，在「一國兩制」下，香港擁有內聯外通的優勢，要積極融入和服務國家發展大局，深化國際交往合作，在世界變局中全力邁向「由治及興」的新征程。特區政府會團結香港各界，全力編制首份香港五年規劃。

周霽：學習好、運用好兩部著作對香港具重要意義

中聯辦主任周霽表示，《習近平經濟文選》系統地反映習近平經濟思想的豐富內涵，科學體系和創新性的貢獻，是新時代做好經濟工作，推動高質量發展的權威教材，而《習近平與大學生朋友們》第一及第二卷，記錄了習近平在不同時期與大學生交往交流交心的感人故事，充分體現了習近平主席對青年的關心關愛，為青年成長成才指明了方向，也為香港做好新時代青年工作提供了生動範例，而恰逢「十五五」規劃綱要公布實施重要實踐，學習好、運用好這兩部的著作，對香港當下和未來都具有重要意義。

他分享數點體會，指要吸取真理力量，增強發展動能。特區政府將編制首份5年規劃，期待各界結合學習習近平經濟文學，進一步加強對規劃綱要的學習理解，準確把握經濟發展規律，主動對接服務規劃，支持協助特區政府制定和實施好香港本地首個5年規劃，凝心聚力、拼經濟、謀發展、惠民生，全力推動香港在融入和服務國家發展大局中實現自身更好的發展。

其次是凝聚廣大青年，共創美好未來。他直指，《習近平與大學生朋友們》這部重要著作，是送給香港青年彌足珍貴的成長禮物，期待香港青年朋友們從習近平殷切期望中吸取奮進力量，立大志、明大德，宏大企業還要擔大任，把個人理想融入國家發展和香港建設之中，又期待各界一起關心青年發展，積極幫助廣大青年解決實際困難，為他們成長成才多答題，多搭台，讓他們在奉獻香港，貢獻祖國當中能展現青春風采。

第三要用好平台優勢，講好中國故事。他表示，近年習近平新時代中國特色社會主義思想有關著作相繼在港發行出版，成為國際社會暢銷書，不僅為港澳和海外人士學習研究習近平新時代中國特色社會主義思想，提供了重要的文獻和權威讀本，也為用好香港這個國際化的平台，講好中國故事，提供了經典的素材。

記者：郭詠欣

攝影：蘇正謙