財政預算案2026｜立法會通過逾1817億臨時撥款 政府：確保預算案實施前公共服務不中斷

立法會今日（18日）通過財經事務及庫務局局長許正宇動議的臨時撥款決議案，以確保政府在4月1日新財政年度開始、至新一份財政預算案正式實施前，能繼續獲得所需資源以提供各項服務。

4.22恢復二讀辯論預算案

許正宇在會議上表示，立法會將於4月22日恢復二讀辯論《財政預算案》，並於同月29日進行三讀。為確保在今年4月1日新財政年度開始時，政府不會因缺乏資源而需要停止提供教育、社會福利、醫療衞生、保安等與市民息息相關的公共服務，政府有必要提出這項動議。

許正宇指出，在新《財政預算案》全面實施之前，政府可動用的臨時撥款總額約為1,817億940.2萬元，約佔整個《財政預算案》撥款總額6,524億7,074.6萬元的28%。經常開支方面，政府一般會申請相當於全年撥款20%的款項作為臨時撥款。至於非經常開支及非經營開支分目，由於屬不定期的款項，申請的臨時撥款額為預算草案所示備付款額的100%。

許正宇提到，政府每日均要支付大量財政資源提供公共服務項目，單在2026至27財政年度首周，政府要支付的主要開支將超過128億元，包括給予醫管局約85億元資助金；向約10萬個綜援受助家庭及約13萬名公共福利金受惠人士發放合共約14億元；向教資會資助大學發放約17億元補助金；向約720所幼稚園發放約5億元資助金；向退休公務員發放約7.4億元退休酬金。此外還要支付合約員工薪金和供應商應付帳目等。

他表示，臨時撥款決議案通過後，政府需時完成包括刊登憲報及簽發臨時撥款令等相關程序，才能令政府部門可於4月1日起如常支付所需開支。

記者：曹露尹