公營醫療收費｜議員質疑醫改令私家診所加價 批減免費用申請繁複

民建聯立法會議員周浩鼎今日（18日）在立法會會議提出口頭質詢，關注醫療費用上調對有需要人士造成的經濟負擔，以及醫務社工協助處理醫療費用減免申請手續繁複問題，他建議當局自動豁免收費資格擴大至65歲或以上領取「長生津」者。不過當局指，「長生津」與醫療收費減免在性質上存在根本差異，政府審慎考慮擴大自動豁免醫療費用受惠對象時，權衡人口老化對醫療系統長遠持續性的影響。

政府：減免機制聚焦「貧」類病人

當局指，作為公營醫療收費改革的重要部分，醫管局擴大了醫療費用減免機制，估計合資格受惠的低收入人士增加約200萬人，當中絕大部分可獲全額減免，確保患者不會因經濟原因未能接受治療。

民建聯港島西直選議員陳學鋒指出，早前曾落區調查，發現公營醫療收費改革後已有私人家庭醫生加價，平均加約100元，問到當局會否進一步評估公營醫療收費，以及醫療佔普通家庭開支佔比。不過醫衞局長盧寵茂質疑有關調查採樣有多少，要求「用數據說話」。

對於低收入家庭，當局指，大部分個案可即日完成申請手續並獲批減免，審批過程並不複雜。由1月1日至3月13日，已有近20萬人獲批醫療費用減免，當中逾13萬人為65至74歲長者。醫管局會參考該年齡組別長者在申請長生津時已獲確認的經濟審查資料，豁免部分文件提交要求，大幅便利其申請程序。

當局指，醫療費用減免機制涵蓋所有年齡層，聚焦「貧」類病人，其入息及資產限額審查標準與長生津不盡相同，因此必須獨立申請與審批。政府會每兩年檢討公營醫療收費改革的各項安排。

陳凱欣指減免申請繁複 須申報馬會、八達通資產

選委界議員陳凱欣指面對公私營醫療失衡及人口老化問題，香港有需要進行醫療改革，但質疑局方於改革幅度、醫療收費、豁免機制方法等議題上，未有向大眾諮詢，而當局亦未有充分諮詢立法會，期望當局聆聽議員反映的意見。她又引述市民反映減免申請程序繁複，包括需申報馬會、支付寶、八達通等資產，且各醫院診所做法不一。她又關注當局如何處理申請人的私人資料，以及額外聘用多少人手處理相關申請不繁複的機制。

局方回應指，近兩個月獲批減免的近20萬人中，大部分為資產較簡單的低收入家庭，審批較快，約八至九成申請者可即日獲批。現時平均每天申請數目已由5,900人跌至3,400人，當局會繼續檢視人手安排。

記者：張琦