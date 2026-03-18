AI｜訂專門法例規管深偽色情影像？創科局：法改會正研究 適時諮詢公眾

《十五五規劃綱要》明確支持香港建設國際創新科技中心。民建聯葛珮帆今（18日）在立法會大會提出有關人工智能技術規管及發展的口頭質詢，關注政府會否就AI深偽色情影像和假資訊等問題，參考內地及南韓等地經驗，研究訂立針對所有AI生成內容的專門法例，並加強規管網上平台。

跨部門工作小組正積極展開工作

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，今年法改會會轄下的電腦網絡罪行小組委員會，正從電腦網絡罪行角度，研究現行法例，並會適時諮詢公眾。律政司亦已成立檢視支援更廣泛應用人工智能所需法律配套的跨部門工作小組，並已召開督導委員會會議。

張曼莉指，政府以積極態度應對人工智能發展及應用可能產生的風險，以及所需的規範，例如在人工智能管治方面，在促進發展與防範風險之間取得平衡。工作小組正積極展開工作，目前對於個別議題應否以立法方式處理，尚未有定案。

葛珮帆亦關注在內地大熱、俗稱「龍蝦」的OpenClaw人工智能助理應用程式，坊間更有代辦和培訓班教人「養龍蝦」，但這個程式最少有258個漏洞，容易導致用戶資料或銀行資金被盜，詢問政府如何呼籲市民提高警覺，不要隨便安裝這些程式和開放權限，並積極推動安全使用人工智能，在發展與安全之間取得平衡，讓市民能把握人工智能帶來的機遇。

政府：OpenClaw隱患風險較突出

張曼莉表示，政府密切關注人工智能技術發展趨勢，以及可能相關帶來的安全風險。OpenClaw一方面提供人工智能輔助應用，但另一方面可能因其權限過高而帶來資料外洩或系統遭入侵等潛在保安風險，其隱患風險比較突出。

當局建議政府以外的機構及個別用戶，在使用時要採取足夠的安全措施，包括對其運行環境進行嚴格隔離、加強憑證管理，以及持續關注官方的安全更新等。

張曼莉表示，除了數字政策辦公室制定人工智能道德框架、新人工智能技術指引外，當局亦特別設計網絡安全資訊站這類專題網站，裡面介紹公眾如何妥善使用人工智能工具。

藉人工智能研發院為業界提供技術顧問

她亦指，下月籌辦的「世界互聯網大會亞太峰會」，其中一個重點正是圍繞最新的人工智能治理，探討如何在人工智能賦能安全、安全護航人工智能。未來也會藉人工智能研發院，為業界提供技術顧問、安全評估標準認證服務，以及合規與風險評估認證、人工智能系統安全與道德倫理等評估服務，以期讓公眾能更好應用人工智能之餘，亦能在更安全、更負責任、有道德的環境下更好地使用。

記者：曹露尹

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