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強積金供款上調？ 勞福局：收到積金局報告後作審視 工聯倡欠供款項納入破欠基金

政情
更新時間：14:46 2026-03-18 HKT
發佈時間：14:46 2026-03-18 HKT

強積金供款最低及最高入息水平已十多年未有上調，而積金局表示將在本年中向政府提交2022至2026年周期的檢討報告及建議。工聯會議員黃國今（18日）在立法會大會詢問政府何時完成審議和落實有關建議。勞工及福利局局長孫玉菡表示，《強積金計劃條例》規定，積金局須每4年就強積金供款的最低及最高有關入息水平，進行不少於一次檢討；積金局在進行最低及最高有關入息水平的檢討工作及擬訂報告和建議時，會按法例考慮相關的就業收入數據，以及其他相關因素，包括社會經濟情況、勞工市場狀況、企業營商環境，並評估對僱員及自僱人士的財務影響。政府收到積金局報告後，會全面詳細審視再作決定。

黃國關注欠供款項會否納入破欠基金保障

每年有逾千萬元僱主拖欠的強積金供款無法追回，黃國關注當局會否再度考慮將該等欠供款項納入破欠基金的保障範圍。孫玉菡表示，政府沒有計劃擴大破欠基金保障範圍以涵蓋僱主的強積金供款。

孫玉菡表示，各政策局正按照行政長官指示，成立工作小組以制定香港首份5年規劃，勞福局涵蓋的範圍包括福利、勞工、人才同扶貧，正各自進行相關工作，現階段未能透露整個規劃具體細節。

為低收入士代供強積金？政府：涉複雜操作

至於上屆政府曾稱會考慮為低收入人士代供強積金的建議，孫玉菡稱，當中涉及一些複雜的政策和操作問題，正進行研究，包括評估建議措施的長遠可持續性、對政府財政構成的影響，以及技術可行性。當收到研究結果後，會詳細考慮同審視未來路向。

孫玉菡：破欠基金應針對眼前應急需要

勞聯林振昇表示，強積金供款只佔入息5%，假設破欠基金每年有1億有關欠薪的特惠款項，涉及強積金的開支可能只有500萬左右，以破欠基金現有70幾億盈餘，應該可以承擔，詢問政府為何不考慮。孫玉菡回應稱，破欠基金目的是幫助僱員應急，如果僱主突然無辦法出糧，當局希望破欠基金可以即時為僱員提供支援。但僱主在強積金制度下的供款，並非用於即時應急。

他認為兩套制度目的不同，破欠基金應針對眼前應急需要，而強積金制度下僱主的強制性供款，則關乎將來退休儲蓄，應該用強積金條例去追討及要求僱主履行責任。

記者：曹露尹

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