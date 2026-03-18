議員關注幼稚園收生不足經營艱難 蔡若蓮：要以改革及創新思維思考如何紓緩問題

本港幼稚園面臨收生不足、成本上漲問題。教育界鄧飛今日（18日）在立法會提出口頭質詢，指幼稚園業界正處於經營艱難的時期，關注政府會否同時探討給予幼稚園更大的資源調配彈性，容許其在不同資助範疇間靈活運用津貼款項。教育局局長蔡若蓮表示，面對學齡人口下降，要用改革、創新思維，思考如何紓緩問題；又指現時幼稚園整體師生比例已由1比15提升至1比11，會持續檢視公共資源運用效能，適時調配整合資源。

蔡若蓮：師生比例降至1:11

蔡續指，教育局容許幼稚園按校本需要，靈活運用單位資助支付日常營運、教學及非教學人員的薪酬與相關開支，在計算資助累積盈餘上限時，可將教學人員薪酬與其他營運開支津貼合併計算，而2021/22至2024/25學年，資助額盈餘保留期限由12個月延長至18個月撥款額。

應對學齡人口結構性下跌，她表示當局一直鼓勵辦學團體及早準備，研究鞏固及整合資源的方案，並與業界保持聯繫，減輕學童人口下降的衝擊，措施包括讓合資格辦學團體公平競逐幼稚園校舍，減輕租金負擔，恆常化「搬遷津貼」，鼓勵位處人口老化地區的幼稚園遷往租金較低的新發展區或政府校舍，舒緩個別地區學位過剩問題。

范駿華倡設專項資助推AI啟蒙

選委界范駿華表示，現時正處於人工智能時代，建議參考中小學「『智』啟學教」計劃，為幼稚園設立專項津貼，讓幼稚園將資源用於STEM教育、人工智能等範疇，協助幼兒啟蒙，培養對科技的興趣。蔡若蓮回應指，當局鼓勵教學數字化，會研究如何爭取資源，為幼兒提供接觸新科技的體驗。

選委界劉智鵬關注當局會否考慮中學、小學、幼稚園的縱向合併。蔡若蓮回應，中小學及幼稚園的資助模式不同，所以在技術上有問題需要理順，但校舍上已經進行合併。她續稱，有辦學團體在學生活動上已進行幼稚園及小學銜接，將來會再研究幼稚園及小學等在校舍、管理、資助模式、配套硬件上如何配合。

記者：張琦